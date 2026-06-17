Mar del Plata fue sede de FAAED Days 2026, uno de los encuentros académicos más relevantes de la endoscopía digestiva argentina, que se desarrolló durante tres jornadas y reunió a especialistas de todo el país. La actividad fue organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Endoscopía Digestiva junto al Hospital Privado de Comunidad.

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La propuesta convocó a profesionales, referentes y equipos de trabajo de distintas provincias con el objetivo de generar un espacio federal de encuentro, actualización y crecimiento profesional. El programa incluyó casos en vivo, discusión académica, actividades de formación, participación de grupos científicos y espacios de intercambio orientados a fortalecer la calidad, la seguridad y el desarrollo de la especialidad en el país.

En ese marco, el Hospital Privado de Comunidad fue sede de una Jornada de Formación de Entrenadores en Endoscopía Digestiva, una instancia presencial e intensiva dirigida a profesionales con experiencia que buscaban fortalecer sus competencias como formadores. Durante la actividad se abordaron contenidos vinculados con educación en endoscopía, simulación, evaluación de habilidades, liderazgo y estrategias de retroalimentación, combinando instancias teóricas y talleres prácticos.

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Asimismo, desde las instalaciones del hospital se llevó adelante un Workshop de Endoscopía con transmisión de casos en vivo, una de las propuestas centrales del evento. La actividad reunió a especialistas nacionales y referentes de Latinoamérica, generando un espacio de intercambio académico de alto nivel orientado a la actualización científica y al fortalecimiento de las prácticas clínicas.

La dirección académica estuvo a cargo de Federico Tonn, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Privado de Comunidad, junto a los gastroenterólogos Diego Miconi y Agustín Sequeira, integrantes del mismo servicio.

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La realización de FAAED Days 2026 en la ciudad y la participación activa del Hospital Privado de Comunidad como sede académica reflejaron el compromiso institucional con la formación continua, la generación de conocimiento y el fortalecimiento de espacios de intercambio para el desarrollo de una medicina de excelencia.

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