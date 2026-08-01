Un equipo de científicas de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET identificó por primera vez en sangre el receptor cerebral mGlu3R y comprobó que sus niveles están reducidos en personas con deterioro cognitivo leve, una etapa previa al Alzheimer, en un estudio publicado en Journal of Neurochemistry que abre la posibilidad de un diagnóstico temprano mediante un simple análisis sanguíneo.

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La investigadora del CONICET y licenciada en Ciencias Biológicas, Eugenia Olivera, explicó en diálogo con Modo Regreso por Radio Mitre Mar del Plata que el trabajo se centra en los astrocitos, células del cerebro que cumplen funciones similares al sistema inmune. Según detalló, estas estructuras “van perdiendo su función de a poco” con el envejecimiento y las demencias, y en ese contexto lograron identificar una molécula clave.

En ese sentido, Olivera precisó que detectaron que esta sustancia “baja en ciertas personas que tienen deterioro cognitivo leve”, una condición previa al Alzheimer caracterizada por síntomas incipientes como olvidos o dificultades cotidianas. La especialista subrayó la relevancia de haber identificado este marcador en sangre y no en estudios más complejos: “La baja de esta molécula en sangre es previa a la formación de las placas seniles”, lo que permite pensar en la posibilidad de “diagnosticar mucho antes”.

Eugenia Olivera esinvestigadora del CONICET y licenciada en Ciencias Biológicas.

El avance representa un punto diferencial respecto de los métodos actuales, basados principalmente en la detección de amiloide beta en etapas más avanzadas. En contraste, el grupo analizado presenta una condición que puede manifestarse “entre 10 y 20 años antes del Alzheimer”, por lo que, según la investigadora, “el factor temporal es lo que más destaca”.

Sobre el impacto del hallazgo, Olivera sostuvo que “este logro es importante para nosotros porque es en sangre y es en humanos”, y proyectó que en el futuro el diagnóstico podría integrarse a controles de rutina: “Te sacan sangre y un numerito te dice si estás bien o si te tenés que cuidar”.

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No obstante, la científica aclaró que se trata de una prueba de concepto y que el próximo paso es ampliar la muestra -inicialmente compuesta por mujeres, por ser el grupo de mayor riesgo- para validar los resultados. Además, planteó un interrogante central de la investigación: “¿Qué hacemos con esto?”, en referencia a la posibilidad de desarrollar terapias que permitan restablecer los niveles de la molécula.

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En cuanto a los plazos, explicó que su trabajo lleva tres años, mientras que la línea de investigación encabezada por su directora, Daniela Durán, se extiende por más de 15 años. “El deterioro cognitivo leve puede progresar a Alzheimer en un año, en dos, en 10 o en 20”, advirtió, lo que complejiza los tiempos de validación clínica.

La investigadora también destacó el rol de la ciencia básica en este tipo de avances, a la que definió como “súper esencial” para comprender la enfermedad y sentar las bases para futuros tratamientos. En ese sentido, remarcó las dificultades del trabajo experimental y el alto costo de los insumos, señalando que “una sola sustancia puede costar 500 o 600 dólares y trabajamos con eso todos los días”.

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Olivera expresó finalmente la satisfacción del equipo tras la publicación del estudio, al afirmar que “cada pequeña cosa que logramos publicar es un orgullo”, y describió la exigencia del trabajo científico: “Los tiempos son los tiempos de las células, no es un trabajo de 9 a 5”, concluyendo que este avance representa “un orgullo para compartir, una alegría y también el primer paso”.