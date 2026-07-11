El CoTOBA emitió un comunicado para reforzar las normativas vigentes que regulan el ejercicio de la Terapia Ocupacional en territorio bonaerense. La entidad precisó que únicamente pueden desempeñarse quienes posean título universitario habilitante y matrícula profesional activa otorgada por el organismo.

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Según detallaron, las denominaciones válidas son Terapista Ocupacional, Terapeuta Ocupacional o Licenciado en Terapia Ocupacional. En ese marco, cualquier prestación realizada sin estos requisitos constituye una infracción legal y puede ser encuadrada como ejercicio ilegal dentro del campo de las ciencias de la salud.

El Colegio también aclaró que la disciplina no contempla orientaciones ni especialidades de grado, por lo que expresiones como “especialista en” u otras menciones carecen de validez jurídica. Asimismo, enfatizó que no existe la figura de “Auxiliar de Terapia Ocupacional” dentro del sistema educativo reconocido.

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Otro punto central del comunicado refiere a la obligatoriedad de la matriculación: los registros emitidos previamente por organismos nacionales o provinciales perdieron vigencia tras la creación del Colegio, por lo que el título universitario por sí solo no habilita el ejercicio profesional en la provincia.

La presidenta del CoTOBA, Claudia Spidalieri, expresó preocupación por la proliferación de cursos informales y certificaciones sin respaldo oficial que prometen salidas laborales inexistentes. Desde la entidad advirtieron que estas prácticas generan engaño y representan un riesgo sanitario, especialmente para poblaciones vulnerables que requieren tratamientos de rehabilitación física, cognitiva o psicosocial.

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