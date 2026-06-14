En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre (que se conmemora hoy), especialistas advirtieron sobre la caída en las donaciones en Argentina, en un contexto donde la tecnología garantiza transfusiones seguras, pero la falta de voluntarios pone en riesgo la atención médica.

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“La ciencia garantiza transfusiones seguras, pero la falta de donantes pone en riesgo a miles de argentinos”, señalaron, en una jornada que busca concientizar sobre la importancia de contar con sangre disponible.

La sangre es un recurso vital, insustituible y fundamental para tratamientos complejos e intervenciones quirúrgicas. Su recolección, procesamiento y almacenamiento requieren condiciones estrictas de seguridad, donde la tecnología cumple un rol central.

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En ese proceso, el Policloruro de Vinilo (PVC) se consolidó como un elemento clave en la logística transfusional desde hace más de seis décadas. Las bolsas fabricadas con este material ofrecen alta resistencia, permiten procesos como la centrifugación refrigerada y posibilitan el almacenamiento de glóbulos rojos hasta 49 días gracias a su permeabilidad al oxígeno.

El uso del PVC marcó una transformación histórica en la medicina. Antes de la década de 1950, la sangre se almacenaba en envases de vidrio, pesados y frágiles. La aparición de las bolsas plásticas revolucionó el sistema, incluso en contextos extremos como la Guerra de Corea, donde podían transportarse sin riesgo de rotura.

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Sin embargo, pese a los avances tecnológicos, el principal desafío sigue siendo la falta de donantes. En Argentina, solo el 1,15% de la población dona sangre, cuando se necesitaría al menos el triple para cubrir la demanda.

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La Organización Panamericana de la Salud recomienda que entre el 3% y el 5% de la población done de forma regular para garantizar el autoabastecimiento. En este contexto, hospitales como el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires ya advirtieron sobre situaciones críticas por la baja sostenida en las donaciones.

El proceso de donación es sencillo, seguro y rápido. Para donar en Argentina se requiere tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar en buen estado de salud. Cada donación puede salvar hasta cuatro vidas, lo que refuerza la necesidad de ampliar la base de donantes voluntarios.

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El desafío actual no radica en la tecnología, sino en la participación social. Incrementar la cantidad de donantes es clave para sostener el sistema de salud y garantizar que cada transfusión llegue a tiempo.