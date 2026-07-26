En el marco del Día del Cerebro, que se conmemoró esta semana, la neuróloga Alejandra Heriz, integrante del equipo de Neurología del Hospital Privado de Comunidad (HPC) de Mar del Plata, advirtió sobre la importancia de consultar ante diversos síntomas, al señalar que por ejemplo “no es normal tener dolor de cabeza constante”.

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En relación con la práctica clínica, la especialista explicó en diálogo con Nunca se Sabe por Radio Mitre Mar del Plata, que en neurología los pacientes suelen llegar con patologías ya manifestadas. “A nuestros consultorios los pacientes suelen llegar con síntomas o enfermedades declaradas, muy variadas: desde cosas muy manejables y benignas hasta patologías más graves y severas”, indicó.

Consultada sobre el uso de stents en el tratamiento de aneurismas, detalló que se trata de procedimientos mínimamente invasivos que pueden realizarse en distintas arterias del cuerpo. En ese sentido, precisó que en el HPC cuentan con un equipo que “ingresa por una arteria de la pierna o del brazo para desplegar un stent en arterias del cerebro” y remarcó la importancia del diagnóstico temprano: “A esto hay que llegar a tiempo, porque la ruptura de un aneurisma es un cuadro catastrófico”. Además, subrayó que, detectados a tiempo, estos tratamientos presentan una tasa de complicaciones “muy baja y son muy seguros”.

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Sobre la formación de los aneurismas, explicó que se originan por una debilidad en la pared arterial, generalmente de base genética, que con el tiempo genera una dilatación. Indicó que el riesgo de ruptura aumenta con el tamaño y factores como la hipertensión o el tabaquismo, y advirtió que, si ocurre, “la sangre se vuelca en el cerebro y genera un cuadro de alta mortalidad”.

En ese marco, destacó el impacto negativo del cigarrillo. “El tabaquismo debilita la pared de todas las arterias y favorece la acumulación de placas de colesterol”, sostuvo, al tiempo que explicó que esto incrementa tanto el riesgo de ACV hemorrágico como isquémico.

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En cuanto a la prevención, Heriz recomendó sostener hábitos saludables. “Parecerá trillado, pero es lo mismo que para cuidar el corazón o los riñones: un estilo de vida saludable”, afirmó. Entre las pautas, mencionó la actividad física regular, una alimentación equilibrada de tipo mediterránea y evitar el tabaquismo y el exceso de alcohol. También resaltó la importancia de la estimulación cognitiva a lo largo de la vida: “Mientras más activo estuvo a lo largo de la vida, llegamos con más herramientas a la vejez”.

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Respecto del descanso, explicó que el sueño cumple un rol clave en el funcionamiento cerebral. Señaló que la fase REM es el momento de mayor desconexión y advirtió que un descanso inadecuado puede generar dificultades cognitivas: “Si el cerebro no descansa de noche, al otro día aparecen fallas de atención o memoria. Un buen descanso es clave”.

Al referirse a la complejidad del cerebro, destacó la magnitud de sus conexiones neuronales. “Se calcula que hay aproximadamente la misma cantidad de neuronas en nuestro cerebro que de estrellas en una galaxia”, expresó, y calificó como extraordinaria la evolución de este órgano.

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Finalmente, Heriz reiteró la importancia de la consulta médica. “El mensaje principal para la gente es que siempre vengan a contarnos sus síntomas, no se guarden ninguno. No es normal tener dolor de cabeza constante; puede ser algo benigno, pero hay que evaluarlo”. Además, aclaró que la mayoría de los estudios diagnósticos son “totalmente indoloros e inocuos”.