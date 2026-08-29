La Secretaría de Salud de la Municipalidad llevará adelante durante septiembre una amplia agenda de talleres gratuitos de promoción y prevención en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y espacios comunitarios de Mar del Plata. La mayoría de las actividades no requiere inscripción previa, y la información completa se encuentra disponible en el sitio oficial municipal.

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En el SUM del CEMA (Pehuajó 250) se realizará el 4 de septiembre a las 09:30 la jornada de actualización en curación de heridas en el primer nivel de atención, destinada a profesionales de la salud y dictada por Cristina Ovejero, con entrega de certificados y apoyo de laboratorios del sector.

En el CAPS Alto Camet se desarrollarán el taller de preparto los lunes de 10:00 a 11:30, el taller de diabetes Cuidar mis pies es cuidar mi salud el 1 a las 10:30 y el taller de huerta el 8 a las 10:30. Además, el SUM del CAPS será sede del ciclo de escritura para adolescentes ¿Vos sos voz?, los días sábado 26, lunes 28 y miércoles 30 a las 14:00, con inscripción previa.

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En la Casita Belisario Roldán (Rauch Bis 3135) funcionarán el taller de hábitos saludables los lunes a las 10:00 y el de alimentación complementaria los jueves a las 08:45. También habrá espacios de acompañamiento para personas con consumos problemáticos y para familiares, además de asesoramiento legal gratuito a través de la Casa de Justicia con turno previo.

El Espacio de Salud Integral del Adolescente (Rivadavia 3783) ofrecerá talleres de escritura expresiva y yoga para jóvenes de 12 a 19 años los viernes a las 13:30. En el CAPS 2 de Abril se dictará el taller de tejido Tejidos que abrazan los lunes a las 10:00 y un taller de hábitos saludables el jueves 17.

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En el CAPS Aeroparque (Pelayo 1780) habrá talleres de alimentación consciente y huerta en distintas fechas de septiembre. En el CAPS Newbery se realizarán talleres de diabetes, tejido y caminatas saludables en la Plaza del Ala (Moreno 9200). También se desarrollarán actividades sobre alimentación y neurodesarrollo en el Centro de Salud N°1, talleres de alimentación complementaria en distintos CAPS, y propuestas de cocina saludable en Faro Norte y el Centro Gerontológico.

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Para más información sobre cronogramas y ubicaciones, los vecinos pueden consultar en los CAPS correspondientes o ingresar al sitio oficial municipal en www.mardelplata.gob.ar/tallerespromopreventivos.

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