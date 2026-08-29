La Comunidad Quy Kawsay, junto al Hospital Privado de Comunidad (HPC) y la Fundación Médica de Mar del Plata, llevará adelante una nueva colecta solidaria de sangre y una jornada de inscripción al registro de posibles donantes de médula ósea. La actividad se desarrollará del 31 de agosto al 4 de septiembre, de 07:00 a 11:00, en la sede del HPC, y requerirá la solicitud de turno previo para participar.

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De la iniciativa forman parte el Clan Chascanahui de la Comunidad Guía Nº136 Padre Luis Varetto y la Comunidad Rover Albert Sabin del Grupo Scout José Manuel Estrada, que convocan a vecinos a sumarse a esta acción solidaria.

El objetivo, según indicaron desde la organización, es fortalecer la disponibilidad de sangre, promover la donación voluntaria y ampliar el registro de donantes de médula ósea en la comunidad.

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Además, destacaron la importancia del compromiso colectivo y señalaron que la campaña busca concientizar sobre la necesidad permanente de donantes, promoviendo acciones concretas de solidaridad en la ciudad.

Para tener en cuenta, los requisitos son tener entre 16 y 40 años, pesar más de 50 kg, estar en buen estado de salud, presentar DNI y concurrir habiendo desayunado. Los turnos se pueden conseguir en los números 223 421-3589, 223 535-3177, 223 584-6505 y 223 560-6084.

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