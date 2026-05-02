Se quería ejercitar: lo detuvieron cuando robaba una pesa de un gimnasio
El hecho ocurrió en la zona de Boulevard Marítimo y Las Heras. El sospechoso había roto la vidriera frontal del comercio.
El hecho ocurrió en la zona de Boulevard Marítimo y Las Heras. El sospechoso había roto la vidriera frontal del comercio.
Entidades del sector privado productivo, gastronómicos, hoteles, gimnasios, escuelas de danza, textiles y otros, realizaron una conferencia de prensa en Playa Grande para visibilizar el impacto económico de las restricciones impuestas por el coronavirus.
Desde la Cámara Marplatense de Gimnasios y Natatorios expresaron su preocupación ante el cierre de los establecimientos. También afirmaron que esperan una excepción impositiva o un plan para poder afrontar la situación que atraviesa el sector.
Con el retroceso, varios sectores de la economía marplatense deberán volver a cerrar sus comercios y este viernes se manifestaron en las redes sociales con sus carteles y logos dados vuelta.
Continuará esta semana el tratamiento del proyecto de asistencia, descuentos, eximiciones y postergación de pagos al sector gastronómico, hotelero, de operadores turísticos, salones de fiestas, gimnasios, natatorios y actividades deportivas afines, además del transporte escolar.
A pesar de que estaban habilitados a partir de este martes, pocos establecimientos reabrieron sus puertas. "Mañana abrirá más del 50% y para el lunes vamos a estar todos trabajando", señalaron.
La recomendación de la Comisión para la Reactivación Económica será elevada al intendente Montenegro, que de ser aprobada los establecimientos tendrán un ensayo de dos semanas. Ferias a cielo abierto, academias de danza y modelaje e instructores de surf también fueron recomendadas.
Así lo denunciaron desde la Cámara de Gimnasios. "¿Cómo puede ser que no sea peligroso que cuatro personas estén compartiendo o una cerveza o un café sin barbijo y si lo sea que alguien que realiza una actividad física de baja intensidad separado cinco metros de otro y con barbijo?", aseveraron.
Así lo indicó Ariel Catalbiano, secretario de la Cámara Marplatense de Gimnasios, este viernes. En el marco del brote de coronavirus que atraviesa Mar del Plata, consideró que la reapertura, "a este paso, va a tardar meses".
En el decreto que firmó el intendente Arturo Rojas, tendrán funcionamiento de lunes a sábado, de 7 a 22, pero en ningún momento podrá haber más de 10 personas en su interior.
Desde la Cámara de Gimnasios informaron que atraviesan una "crisis total" y no tienen "ningún indicio de que podamos volver a abrir en algún tiempo", a pesar de haber presentado los protocolos para que vuelva la actividad.
El presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez, presentó un proyecto de ordenanza para crear un Registro de Gimnasios y Natatorios a los efectos de implementar beneficios impositivos al sector en el distrito de General Pueyrredon.