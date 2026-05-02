“Hablan de salud pero siguen dilatando la apertura de los gimnasios o los natatorios”

Así lo denunciaron desde la Cámara de Gimnasios. "¿Cómo puede ser que no sea peligroso que cuatro personas estén compartiendo o una cerveza o un café sin barbijo y si lo sea que alguien que realiza una actividad física de baja intensidad separado cinco metros de otro y con barbijo?", aseveraron.