Personal de la Subcomisaría Casino junto a efectivos de Infantería aprehendió a un hombre de 27 años en situación de calle, acusado de tentativa de robo en un gimnasio ubicado en la zona del Casino.

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El imputado fue sorprendido en flagrancia cuando tenía medio cuerpo dentro del local Acosta Team, ubicado en inmediaciones de Boulevard Marítimo y Las Heras. Había violentado la vidriera frontal con la intención de sustraer distintos elementos.

En su poder, los efectivos secuestraron una pesa rusa de 8 kilos y tres conos de color naranja, todos pertenecientes al establecimiento.

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Intervino la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la formación de causa por el delito de tentativa de robo y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N°44 de Batán, además de la restitución de los elementos al damnificado.

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