La dermatitis atópica es una enfermedad crónica e inflamatoria de la piel que puede aparecer a cualquier edad y cuyo principal síntoma es la picazón persistente. En Argentina, se estima que afecta al menos al 10% de los niños y adolescentes y que, en cerca de tres de cada diez casos, continúa durante la adultez.

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En el marco del Día Mundial de la Dermatitis Atópica, la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) difundió los resultados de una encuesta realizada entre pacientes y cuidadores que muestra las dificultades que existen para sostener la atención médica y los tratamientos.

Según el relevamiento, el 48,5% de los participantes postergó o suspendió consultas médicas por motivos económicos durante los últimos seis meses, mientras que el 44,8% manifestó haber tenido inconvenientes para acceder a medicamentos. Además, el 37,3% indicó que redujo o dejó de comprar medicación por razones económicas y cerca de dos de cada diez personas no estaban realizando el tratamiento indicado por su médico.

La enfermedad también tiene consecuencias sobre distintos aspectos de la vida cotidiana. El 56,7% de los encuestados afirmó que la dermatitis atópica afectó su calidad de vida y el 61,9% tuvo que modificar su rutina. A su vez, el 63,4% registró cambios en la calidad del sueño y el 42,5% reportó un aumento de síntomas de ansiedad o depresión relacionados con su condición y las dificultades económicas.

Los especialistas explican que la dermatitis atópica suele presentarse en forma de brotes y períodos de mejoría. Entre sus causas intervienen factores genéticos, ambientales e inmunológicos, además de alteraciones en la barrera protectora de la piel. También puede estar asociada con otras enfermedades alérgicas, como asma, rinitis o alergias alimentarias.

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La picazón intensa puede alterar el descanso, el rendimiento escolar o laboral y las relaciones sociales. Por ese motivo, los profesionales remarcan la importancia del diagnóstico temprano, el seguimiento médico y de un tratamiento adaptado a las características de cada paciente.

Actualmente existen diferentes alternativas terapéuticas según la gravedad de la enfermedad, desde tratamientos convencionales hasta medicamentos biológicos y terapias orales. Los especialistas señalan que el objetivo es controlar las lesiones, disminuir la picazón y evitar nuevas recaídas.

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