Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires intervinieron en el barrio General San Martín, tras un alerta recibida a través del sistema de emergencias 911 por un altercado en la vía pública: finalmente se logró la aprehensión de dos sujetos.

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Al arribar a la intersección de Nápoles y Luis Agote, el personal policial constató que un grupo de residentes agredía físicamente a dos sujetos. Uno de ellos se encontraba tendido sobre la calzada con una lesión leve en el cuero cabelludo, por lo que se solicitó asistencia médica y refuerzos operativos para contener la situación.

De acuerdo con las actuaciones posteriores, los dos imputados habrían agredido previamente a un vecino de la zona y provocado daños en la estructura de su vivienda mediante el lanzamiento de piedras.

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Al momento del procedimiento, el damnificado se encontraba en la dependencia policial correspondiente formalizando la denuncia e instando la acción penal por los perjuicios sufridos.

Frente a los hechos constatados, el personal interviniente concretó la aprehensión de los dos agresores, de 47 y 44 años, quienes fueron trasladados a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

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En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Específica Nº5, a cargo de Alejandro Berlingeri, que dispuso la apertura de actuaciones caratuladas preventivamente como lesiones y daño.

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