La entidad, nacida al amparo de un programa de la Organización Internacional del Trabajo, agrupa hoy a empresas de software, robótica, biotecnología y economía del conocimiento. En noviembre entregará sus premios anuales y realizará su semana técnica.

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Gustavo Bispo, presidente de ATICMA, repasó la historia de la asociación y sus proyectos para lo que resta del año. "En aquel momento se juntó un grupo de amigos ya con esa inquietud", dijo sobre el origen de la entidad, y agregó que la iniciativa surgió "a través de un programa de la OIT".

Bispo definió el rol actual de ATICMA: "Consideramos que la tecnología es transversal a todas las industrias". Y precisó el alcance de ese trabajo: "Va desde lo que es una pyme local hasta grandes empresas internacionales" en diálogo con El Marplatense.

Universidades y formación de talento

Las universidades de la ciudad integran ATICMA como socias. "Se viene trabajando en forma combinada en diversos aspectos", explicó Bispo. Según el dirigente, esas instituciones ya ajustan sus propuestas académicas "para acompañar las carreras universitarias con el desarrollo acelerado que requiere hoy en día el mercado".

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El hub de inteligencia artificial

ATICMA impulsó, junto con la Cámara Argentina de Software (CESSI), la creación de un centro de inteligencia artificial en Mar del Plata. La iniciativa luego se extendió a otras provincias. "Desde Mar del Plata se lanzó el hub de inteligencia artificial", relató Bispo.

El dirigente remarcó una condición previa para adoptar estas herramientas: "Para poder empezar a utilizar la inteligencia artificial o alguna otra tecnología, primero tenemos que tener los datos unificados en algún lugar y en forma digital".

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Sobre el ritmo de cambio del sector, Bispo dijo: "Todos los días tenemos novedades, vemos cómo va evolucionando, aparecen herramientas nuevas y hay que ir siguiéndolo de cerca".

Trabajo remoto: oportunidad para retener talento

Consultado sobre el efecto del trabajo remoto en la retención de profesionales, Bispo lo definió como una ventaja para la ciudad: "Creo que es una ventaja porque en Mar del Plata tenemos talento de altísimo nivel. Somos una ciudad con excelente calidad de vida y eso nos permite captar también profesionales de afuera".

Sobre el perfil que demanda hoy el sector, el presidente de ATICMA no señaló una tecnología ni un lenguaje puntual: "Algo clave es que se necesitan profesionales que entiendan el problema de fondo". Y agregó: "Comprendiendo la problemática y el modelo de negocio, se pueden lograr muy buenos resultados utilizando la inteligencia artificial como entorno".