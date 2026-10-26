La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará hoy desde las 10:00 una jornada de visibilización en Mar del Plata para reclamar respuestas sobre la situación laboral de los trabajadores de la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). El referente local del gremio, Diego Lencinas, advirtió que unos 250 empleados de las 31 farmacias cuyo cierre fue dispuesto podrían quedarse sin trabajo a fines de noviembre.

Ads

Según explicó Lencinas en diálogo con El Marplatense, la protesta busca exponer una situación que afecta “no solamente en las farmacias que son propiedad de la obra social de las Fuerzas Armadas, sino también la situación que se sigue viviendo en los hoteles”.

El dirigente gremial señaló que, después de las gestiones realizadas a fines de septiembre, lograron “la extensión de los contratados hasta el 30 de noviembre”. Sin embargo, sostuvo que todavía no recibieron respuestas sobre lo que sucederá una vez vencido ese plazo.

Puede interesarte

“Hasta el momento todo sigue sin definiciones por parte de las autoridades”, afirmó a la vez que insistió: “No hay nada en claro, en concreto, qué es lo que va a pasar con los trabajadores de los hoteles y de las farmacias”.

Lencinas también se refirió a la decisión de cerrar las farmacias de la obra social y cuestionó la falta de precisiones sobre el destino de sus empleados. Al dimensionar el impacto de la medida, advirtió: “Estamos hablando alrededor de 250 trabajadores en las 31 farmacias que hasta la fecha la única información que tienen es que su puesto de trabajo dejaría de existir a fin de noviembre”.

Ads

Como parte del plan de acción sindical, ATE realizará la jornada de visibilización hoy en Mar del Plata y participará el jueves de una movilización nacional en la Ciudad de Buenos Aires. “Vamos a estar participando con los distintos centros donde hay dependencias de la obra social en todo el país”, graficó.

Puede interesarte

Según detalló el referente de ATE, se movilizarán a Capital Federal para “llevar el reclamo ante las autoridades pertinentes: Ministerio de Defensa, la obra social y Ministerio de Economía”. El gremio reclama definiciones sobre la continuidad de los puestos de trabajo, tanto en las farmacias como en los hoteles, ante la proximidad del vencimiento de los contratos y la falta de información oficial sobre las medidas que se adoptarán.

Ads