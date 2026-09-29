La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mar del Plata realizará este miércoles una radio abierta en defensa de los puestos de trabajo en los hoteles y la farmacia del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

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La actividad está prevista para las 9:30 en avenida Luro y la Costa, en el marco del plan de lucha impulsado por el sindicato ante el cierre de los hoteles Antártida Argentina y Tierra del Fuego y de la farmacia de IOSFA.

Desde ATE Mar del Plata señalaron que 177 trabajadores y trabajadoras podrían quedar sin empleo como consecuencia de estas medidas.

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En ese marco, el gremio reclamó al presidente de IOSFA, Ariel Guzmán, la continuidad de los trabajadores hasta el 31 de diciembre. Según indicaron, el presupuesto contempla los puestos laborales hasta esa fecha.

“Exigimos al Presidente de la IOSFA, Ariel Guzmán, la continuidad de todos los trabajadores hasta el 31 de diciembre, dado que el presupuesto los contempla”, expresaron desde el sindicato.

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La convocatoria se realizará bajo la consigna “en defensa de los puestos de trabajo” y forma parte de las acciones anunciadas por ATE Mar del Plata frente a la situación de los trabajadores afectados.

Fuente: ANSI

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