Alvarado se prepara para afrontar este domingo un nuevo desafío en el Torneo Federal A. El conjunto marplatense visitará a Cipolletti de Río Negro desde las 15.30, en el estadio La Visera de Cemento, por el partido de ida de las semifinales por el primer ascenso a la Primera Nacional. La programación fue confirmada por el Consejo Federal de la AFA.

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El equipo dirigido por Pablo Martel llega a esta instancia luego de eliminar a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en los cuartos de final. Alvarado empató 2-2 en el encuentro de ida y, en la revancha disputada en el José María Minella, se impuso 2 a 0 con dos goles de Germán Sosa para conseguir la clasificación a las semifinales.

Del otro lado estará Cipolletti, que consiguió su lugar entre los cuatro mejores después de una contundente victoria frente a Sol de América de Formosa. El conjunto rionegrino goleó 6 a 1 en La Visera de Cemento y revirtió la serie luego de haber perdido 1 a 0 en el partido de ida.

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La serie tendrá su primer capítulo en Río Negro y se definirá una semana más tarde en Mar del Plata. La revancha está programada para el domingo 18 de octubre en el estadio José María Minella, donde Alvarado buscará sellar su clasificación a la final.

Además, Alvarado contará con ventaja deportiva en esta instancia debido a su mejor ubicación en la etapa anterior del campeonato. Por ese motivo, Cipolletti deberá ganar la serie en el resultado global para avanzar a la final.

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El antecedente más reciente entre ambos equipos se produjo el 13 de septiembre, también en La Visera de Cemento. En aquella oportunidad, Cipolletti se impuso 1 a 0 ante Alvarado por la Zona Campeonato.

El encuentro de este domingo tendrá como árbitro principal a Fernando Rekers. Estará acompañado por Matías Coria y Leonel Suárez como asistentes, mientras que Leandro Gatica será el cuarto árbitro. La designación fue informada por la programación oficial del Consejo Federal.

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