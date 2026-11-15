El aumento de casos de mpox, también conocida como viruela símica o viruela del mono, en Brasil genera preocupación por su posible impacto en Argentina, especialmente ante la circulación de personas entre ambos países y la proximidad de la temporada de verano.

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Según los últimos datos difundidos este jueves, Brasil alcanzó los 1.023 casos confirmados en lo que va de 2026, con una muerte registrada. Los contagios se concentran principalmente en Río de Janeiro, San Pablo, Ceará y Brasilia, donde las autoridades reforzaron las medidas de vigilancia epidemiológica.

En Argentina, se notificaron 23 casos durante los primeros diez meses del año, entre ellos al menos cuatro correspondientes al clado Ib, una variante del virus que requiere especial seguimiento sanitario. Estos contagios fueron identificados en distintas jurisdicciones, incluidas Córdoba, San Juan y la provincia de Buenos Aires.

Si bien las cifras nacionales se mantienen por debajo de las registradas en años anteriores, el incremento de infecciones en Brasil podría favorecer la aparición de nuevos casos en territorio argentino. Sin embargo, hasta el momento no se informó un brote de magnitud comparable al del país vecino.

La mpox es una enfermedad viral que se transmite principalmente mediante el contacto físico estrecho con una persona infectada, especialmente a través de lesiones en la piel, mucosas o elementos contaminados, como ropa y toallas.

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Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares, cansancio, inflamación de los ganglios y lesiones cutáneas, que pueden presentarse como ampollas, úlceras o costras. En la mayoría de los casos, la enfermedad evoluciona favorablemente, aunque las personas con defensas bajas tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones.

En cuanto a la prevención, se recomienda evitar el contacto directo con lesiones sospechosas, no compartir objetos personales y consultar al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles. En Argentina, la vacuna específica contra la mpox no se encuentra disponible y no se recomienda la vacunación masiva de la población.

Frente a este escenario, la detección temprana de casos, el aislamiento de las personas infectadas y el seguimiento de sus contactos continúan siendo las principales herramientas para evitar la propagación de la enfermedad.

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