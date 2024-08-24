El primer caso autóctono de viruela del mono se dio en la provincia de Buenos Aires
Se originó en la localidad de San Isidro. El paciente es un joven de 22 años sin antecedentes de viaje y que se halla aislado en su domicilio.
Se originó en la localidad de San Isidro. El paciente es un joven de 22 años sin antecedentes de viaje y que se halla aislado en su domicilio.
La especialista Patricia Fortina contó la historia de esta enfermedad, que tuvo diferentes brotes a lo largo de la historia. Ahora reapareció “con características diferentes”.
La Agencia Sueca de Salud Pública detectó mpox en Estocolmo. Al ser causado por el clado I, indica que se trata de una variante contagiosa y peligrosa de la enfermedad por la que la OMS declaró la emergencia sanitaria.
La Organización Mundial de la Salud alertó por el origen de la afección y la posibilidad de su transmisión comunitaria.