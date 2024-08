En estos días se habla de la viruela del mono, una enfermedad poco frecuente, pero que ante el aumento de casos se ha declarado la emergencia internacional con refuerzo epidemiológico para la detección, aislamiento y activación del protocolo pertinente. “Es una enfermedad viral que se transmite por contacto directo con las lesiones que producen por los fluidos corporales, o también con material contaminado como puede ser ropa o aerosoles. Y también es de transmisión vertical, es decir durante el embarazo”, contó la especialista en temas médicos Patricia Fortina.

Según contó Fortina, “los síntomas de esta enfermedad duran entre 2 y 4 semanas. Lo característico es un exantema vesicular, esto es una erupción dolorosa muy visible, además con adenomegalia, mialgia, es decir dolor muscular, de ganglios, temperatura”.

La información señala que en 2022 hubo un brote de esta enfermedad, un aumento de casos, pero según indicó la especialista “la diferencia con la que tenemos en este momento es que ahora hay presentación en niños que en ese momento no habían aparecido. En Argentina hasta ahora tenemos cinco casos, tres de los cuales son con antecedentes de viaje y o con contacto con viajeros”.

En cuanto a la prevención, manifestó que “va a estar dada con evitar el contacto con personas sospechosas, especial higiene de manos en aeropuertos o zonas de viaje. Y, además, la consulta al médico ante cualquier sospecha que de la enfermedad”.

Si bien el virus pertenece al mismo grupo de la viruela que azotó a la humanidad desde la época de los egipcios hasta 1988, que es la única enfermedad erradicada con vacunas, “esta es otra cepa diferente y entonces no tenemos vacunas porque hace muchos años que ya no existe. No tenemos prevención de esa manera”.

La viruela del mono, explicó Fortina, “tuvo un poco más de relevancia en 2003, cuando en Estados Unidos apareció un brote relacionado con la importación de mascotas o animales exóticos que provenían de Africa Central y Occidental. Y luego hubo algunas algunas presentaciones esporádicas en 2022, sobre todo en Europa estuvo en la presentación de la enfermedad. Y ahora reaparece con este brote con estas características distintas”.