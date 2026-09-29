La terminal que YPF mantiene en el Puerto de Mar del Plata atraviesa el que podría ser el último capítulo de una historia que durante décadas tuvo a la instalación como un punto estratégico para el abastecimiento de combustibles de la ciudad y buena parte de la región. La petrolera confirmó que lleva adelante una “adecuación operativa” de su esquema logístico y aseguró que continuará presente en el Puerto y garantizando el abastecimiento de combustible al sector pesquero.

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Sin embargo, fuentes vinculadas al sector describieron un escenario de fuerte reducción de la actividad y señalaron que la terminal perdió hace años la función que originalmente le había dado relevancia. Según explicaron, durante la década de 1980 la planta tenía un papel central: recibía y distribuía distintos combustibles, entre ellos nafta y gasoil, para Mar del Plata y localidades de la región.

Ese esquema comenzó a cambiar a comienzos de los años 2000. El abastecimiento de combustibles para uso automotor dejó de realizarse desde Mar del Plata y comenzó a centralizarse en las terminales de La Plata y Ensenada. La explicación que recibió el sector estuvo vinculada a los costos y a las dificultades para sostener el transporte marítimo de combustibles hasta el Puerto local.

A partir de entonces, la terminal marplatense quedó principalmente vinculada al abastecimiento de gasoil naval. En otras palabras, dejó de funcionar como el gran centro de distribución de combustibles que había sido durante décadas y pasó a tener una actividad mucho más acotada.

El problema del calado y una terminal cada vez más limitada

Entre los factores que aparecen en el análisis del sector también están las características operativas del Puerto de Mar del Plata. Una fuente consultada explicó que el escaso calado dificulta el ingreso de barcos de mayor porte y condiciona el funcionamiento de una terminal que históricamente dependió del transporte marítimo.

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“La terminal estaba medio muerta”, describió la fuente, al recordar que durante los últimos años había quedado limitada en sus funciones. Según explicó, la dificultad para que ingresen barcos grandes terminó afectando la utilidad de una instalación que originalmente había sido pensada para recibir combustibles por vía marítima y distribuirlos desde allí.

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La misma fuente recordó que durante décadas la situación fue muy diferente. “En los años 80 y de ahí para atrás, era una terminal importantísima que abastecía a toda la región con todos los combustibles”, señaló.

El cambio de esquema logístico implicó que buena parte del combustible que llega actualmente a Mar del Plata sea trasladado por camión desde otras terminales. En el caso del gasoil naval, el nuevo funcionamiento apunta directamente a llevar el combustible hasta el Puerto y abastecer a los barcos sin necesidad de mantener un stock permanente en los tanques de la planta.

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El intento de recuperar actividad con Infinia Diesel

La terminal tuvo, sin embargo, una etapa de recuperación parcial. A mediados de la década de 2010 comenzó a utilizarse para almacenar Infinia Diesel, que no solo era distribuido en Mar del Plata y otros puntos de la provincia de Buenos Aires, sino que también llegaba a destinos de la región patagónica.

Ese movimiento permitió que la instalación volviera a tener una actividad logística relevante después de años de pérdida de operaciones. Pero el esquema llegó a su fin. Según la información aportada por el sector, desde el año pasado el Infinia Diesel dejó de almacenarse en la terminal marplatense.

A partir de entonces, la planta volvió a quedar prácticamente limitada a las operaciones relacionadas con el combustible destinado a las embarcaciones. “Después como que revivió un poco con el Infinia Diesel, pero ahora es como que no le encuentran utilidad”, explicó la fuente.

Actualmente, de los nueve tanques que forman parte de la terminal, solo dos permanecerían en funcionamiento, destinados al almacenamiento de gasoil para abastecer a los barcos. El resto habría quedado fuera de servicio como parte del proceso de reducción de la actividad.

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Un nuevo esquema: el gasoil llega en camiones

El cambio más significativo es que el gasoil naval ya no necesita necesariamente quedar almacenado durante períodos prolongados en la terminal. De acuerdo con la explicación brindada por una fuente del sector, el combustible llega actualmente en camiones y es descargado directamente para abastecer a las embarcaciones.

“El gasoil naval viene en camiones y de los camiones se bajan los barcos y no se almacena, digamos, en ningún lado”, explicó. De esta manera, la terminal pierde también una de las funciones que justificaban la existencia de una infraestructura de almacenamiento de gran escala.

La situación explica, en parte, por qué una instalación que alguna vez tuvo una actividad estratégica para el abastecimiento de toda la región terminó reducida a una operatoria mucho más pequeña. “Ese no es una refinería, es un depósito esto”, resumió la fuente, al describir la función de la planta.

Desde YPF, de todos modos, sostienen que la compañía no se retira del Puerto y que continuará garantizando el abastecimiento de combustibles al sector pesquero. La discusión, por lo tanto, pasa por el futuro de la infraestructura existente y por qué funciones conservará dentro del nuevo esquema logístico.

La situación de los trabajadores

El otro interrogante que deja la reestructuración está relacionado con los trabajadores. Según fuentes gremiales, 11 empleados están vinculados actualmente a las áreas de mantenimiento y operaciones de la terminal: tres en mantenimiento y ocho en operaciones.

Con la reducción de la actividad, algunos trabajadores recibieron alternativas para continuar dentro de YPF en otras instalaciones. Entre los destinos mencionados aparecen La Plata, Comodoro Rivadavia y Neuquén. Otros analizan la posibilidad de aceptar una indemnización.