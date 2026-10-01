Yamila Amaro: una noche de guitarra eléctrica
La guitarrista de Zárate presenta una propuesta doble el sábado 3 de octubre en Bernardo de Irigoyen 3819, una clínica íntima a las 20 y un show a las 22.
El sábado 3 de octubre, desde las 20 hs, la guitarrista protagonizará una clínica íntima en la que recorrerá sus comienzos, aprendizajes, búsquedas y algunos de los secretos detrás de su vínculo con la guitarra eléctrica. A las 22 hs, la jornada continuará con un show. La producción ejecutiva del evento está a cargo de Jade Music Argentina.
Oriunda de Zárate, provincia de Buenos Aires, Amaro viene ganando presencia en la escena durante los últimos años con un estilo que combina su admiración por el sonido de los años 80 con una identidad propia y contemporánea.
Entre sus referencias aparecen guitarristas como Jeff Beck y John Sykes, exintegrante de Whitesnake y Blue Murder, aunque su propuesta encuentra una voz propia a través de melodías y un sonido personal.
La clínica contará con la representación periodística de Ian Punter, creador de Revista Apolo, y será una oportunidad para conocer de cerca el recorrido de una joven guitarrista que viene construyendo su lugar en la escena y compartir una experiencia alrededor de uno de los instrumentos centrales de la historia del rock.