En la previa de su 12.ª edición, el Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA propone una gala especial junto al Cuarteto de Cuerdas Cinerama, que musicalizará en vivo un clásico del cine mudo y de aventuras: “El pirata negro”, con Douglas Fairbanks.

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“El pirata negro” fue estrenada en Estados Unidos el 8 de marzo de 1926, por lo que este año cumple un siglo. Dirigida por Albert Parker, cuenta en su reparto con el mencionado Douglas Fairbanks, además de Billie Dove y Anders Randolf. Rodada en Technicolor de dos colores, una técnica moderna para la época, la película presenta un aspecto singular y diferente al de la mayoría de las producciones del período silente.

En la película, Fairbanks interpreta a un noble que quiere vengar la muerte de su padre y, para ello, se embarca en un navío pirata disfrazado como uno de los corsarios. El film sentó las bases del cine de piratas y de aventuras, además de construir algunas de las secuencias más memorables de la historia, como aquella en la que el protagonista se desliza desde lo alto de un barco mientras clava un cuchillo en la vela.

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Esta función será musicalizada en vivo siguiendo las reglas de acompañamiento de películas de aquellos años. El proyecto musical Cinerama contará esa noche con la dirección de Juan Pablo Gez Carballo (primer violín, arreglos y composición), además de las presencias de Milagros Cepeda (segundo violín), Belén Benavente (viola) y Ernestina Cepeda (violonchelo).

Cinerama es un proyecto enfocado en la música en vivo, las versiones originales y las proyecciones. Dentro de esta propuesta vienen realizando el espectáculo “Cinerama - Un cuarteto de película”, en el que interpretan bandas sonoras icónicas del cine, las series y hasta los videojuegos.

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Cabe recordar que el 12.º Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA se realizará del 29 de septiembre al 4 de octubre en instalaciones del Museo MAR (López de Gomara y la costa), Sala Nachman (Boulevard Marítimo 2280) y El Galpón de las Artes (Jujuy 2755). La programación se conocerá en las próximas semanas.

El festival cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, y ha sido declarado de interés por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) de General Pueyrredon.

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