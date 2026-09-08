El power trío nacido en Miramar y radicado en Mar del Plata compartirá escenario con Los Jokers y Bloody Sabbath en una jornada clave para el heavy metal local. La fecha reunirá al público del heavy metal de la región en un show donde la banda repasará sus lanzamientos y compartirá escenario junto a Los Jokers y Bloody Sabbath.

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Surgida en Miramar en 2017 y actualmente afincada en la escena marplatense, la agrupación integrada por Federico Cepeda (bajo y voz), Tomás Nicoliello (batería y coros) y Juan Pablo Ortíz (guitarra) atraviesa una etapa signada por un sonido veloz y pulido.

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Con marcadas influencias de referentes como Judas Priest, Motörhead y Saxon, el trío mutó desde sus comienzos ligados al blues y al hard rock hacia el heavy metal clásico.

El cruce en Vinoteca Perrier llega tras un primer cuatrimestre de actividad en el que la banda abrió el show del ex Guns N’ Roses Gilby Clarke y lanzó su nuevo material de estudio, Para ver al mundo arder, ya disponible en plataformas digitales.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha compartido fechas con figuras internacionales y nacionales como Yngwie Malmsteen, Glenn Hughes, Paul Di'Anno, Vox Dei, Horcas, El Tano Marciello y Vitico.

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Las entradas anticipadas se pueden adquirir de forma presencial en Mostros (Galería San Martín, local 6).

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