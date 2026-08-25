Después de recorrer distintos países de Latinoamérica con capacitaciones para empresas, “Gaita” González desembarcará en Mar del Plata con “PROTAGONISTAS”, una propuesta que trasladará al escenario los principales ejes de sus conferencias internacionales.

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La función será el sábado 5 de septiembre a las 20 en el Teatro Tronador BNA. El espectáculo combina humor, relatos, personajes y situaciones cotidianas para abordar temas vinculados con liderazgo, comunicación, ventas, adaptación al cambio y construcción de experiencias.

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A lo largo de la presentación, González buscará que el público deje el lugar de espectador para pensarse como protagonista de su propia historia. Para eso, recuperará experiencias y aprendizajes vinculados con organizaciones reconocidas internacionalmente, entre ellas Disney.

La propuesta también apunta a empresarios, emprendedores y equipos de trabajo interesados en incorporar herramientas fuera de los formatos tradicionales de capacitación. Entre los ejes aparecerán la cultura de servicio, la experiencia del cliente y el fortalecimiento de los resultados comerciales.

“Durante gran parte del año recorro Latinoamérica brindando conferencias sobre liderazgo, ventas y experiencia del cliente. PROTAGONISTAS nace con la idea de acercar ese contenido al público general a través de un espectáculo donde el aprendizaje y la emoción van de la mano”, explicó González.

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Las entradas para la función en el Teatro Tronador ya se encuentran disponibles a través de Style Tickets: https://styletickets.natoglobal.com.ar

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