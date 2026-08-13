El Teatro Municipal Colón será escenario este jueves de “Qué viva España”, una propuesta de Operabis que reunirá música lírica, danza española y folclore regional. La función comenzará a las 20 en Hipólito Yrigoyen 1665.

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El espectáculo propone un recorrido por reconocidas obras como Carmen, El Barbero de Sevilla y Luisa Fernanda. El repertorio también incluirá clásicos populares como La Paloma y Te lo juro yo.

La puesta sumará además sevillanas y danzas tradicionales gallegas, con el objetivo de representar diferentes expresiones culturales de las regiones españolas y combinar música, baile y tradición sobre el escenario.

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El elenco estará integrado por la soprano María José Dulin, el barítono Fernando Santiago y el Grupo Artístico Alborada del Centro Gallego. También participarán la bailarina solista Guadalupe María de la Plaza y el maestro Horacio Soria al piano.

“Qué viva España” combinará ópera, zarzuela y música popular española en una misma función, con un repertorio atravesado por obras que trascendieron generaciones.

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Las entradas anticipadas pueden adquirirse en la boletería del Teatro Municipal Colón o a través de Articket.

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