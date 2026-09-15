Carrizo nació el 15 de septiembre de 1926 en General Villegas, provincia de Buenos Aires. Su verdadero nombre era Antonio Carrozzi Abascal y desde joven mostró una marcada facilidad para la palabra. En 1948 llegó a las radios de Buenos Aires y, pocos años después, asumió como jefe de programación de Radio El Mundo.

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Su mayor reconocimiento llegó durante los años 60, cuando junto a figuras como Cacho Fontana renovó la forma de hacer radio. La animación, la improvisación y una mirada amplia sobre la actualidad se convirtieron en parte de un estilo que dejó escuela.

En Radio Rivadavia creó “La vida y el canto”, uno de los programas más recordados de su trayectoria. El ciclo combinaba noticias, fútbol, humor y literatura y reflejaba una de las grandes pasiones de Carrizo: los libros.

En ese espacio también mantuvo recordadas conversaciones con Jorge Luis Borges. En 1979, esos encuentros dieron lugar al libro “Borges, el memorioso”, convertido con el tiempo en uno de los documentos más conocidos de la relación entre el escritor y el periodismo.

Su trayectoria también se extendió a la televisión. Participó de la inauguración de Canal 13 en 1960 y condujo distintos programas, además de compartir pantalla con reconocidos humoristas.

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Carrizo tuvo, además, una faceta vinculada al ajedrez y a la diplomacia cultural: fue titular de la Federación Argentina de Ajedrez y se desempeñó como agregado cultural en la Embajada Argentina en Madrid.

Murió el 1 de enero de 2016. A un siglo de su nacimiento, su trayectoria permanece ligada a una concepción de la radio que excedió el entretenimiento y convirtió al medio en un espacio para la cultura, la conversación y la difusión del conocimiento.

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