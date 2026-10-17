Vuelve la tradicional Muestra Anual de las Escuelas Municipales de Formación Profesional
El próximo viernes 30 de octubre, el hall del Palacio Municipal será sede de la exposición abierta al público.
La Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon realizará el próximo viernes 30 de octubre su tradicional Muestra Anual de Cursos y Trayectos Formativos que se llevarán a cabo por las Escuelas Municipales de Formación Profesional. El evento estará abierto al público de 10 a 17 en el hall del Palacio Municipal.
La tradicional muestra de fin de año, brinda la oportunidad a que distintos profesionales puedan acercarse a los sectores socioproductivos que trabajan en las escuelas, las cuales se encargarán de orientar a los vecinos en las propuestas disponibles, brindarán información sobre la oferta del próximo año y realizarán talleres abiertos al público.
Los cursos de capacitación en oficios están destinados a aquellas personas mayores de 16 años de edad, con estudios primarios finalizados, que quieran profundizar conocimientos para mejorar sus competencias laborales o para emprender de manera independiente.
La duración de los cursos pueden ser cuatrimestrales o anuales, se dictan en los tres turnos y se dividen en más de 20 familias profesionales. Para acceder a la oferta educativa completa y a la información de cada institución, los interesados pueden ingresar a la web oficial del municipio: bit.ly/muestrafp
La apertura de inscripciones está prevista para el lunes 9 de noviembre a partir de las 9. Nuevamente, la primera etapa será virtual y se accederá al formulario a partir de la fecha y horario mencionados, a través de la web oficial de la Secretaría de Educación municipal.