La Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon realizará el próximo viernes 30 de octubre su tradicional Muestra Anual de Cursos y Trayectos Formativos que se llevarán a cabo por las Escuelas Municipales de Formación Profesional. El evento estará abierto al público de 10 a 17 en el hall del Palacio Municipal.

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La tradicional muestra de fin de año, brinda la oportunidad a que distintos profesionales puedan acercarse a los sectores socioproductivos que trabajan en las escuelas, las cuales se encargarán de orientar a los vecinos en las propuestas disponibles, brindarán información sobre la oferta del próximo año y realizarán talleres abiertos al público.

Los cursos de capacitación en oficios están destinados a aquellas personas mayores de 16 años de edad, con estudios primarios finalizados, que quieran profundizar conocimientos para mejorar sus competencias laborales o para emprender de manera independiente.

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La duración de los cursos pueden ser cuatrimestrales o anuales, se dictan en los tres turnos y se dividen en más de 20 familias profesionales. Para acceder a la oferta educativa completa y a la información de cada institución, los interesados pueden ingresar a la web oficial del municipio: bit.ly/muestrafp

La apertura de inscripciones está prevista para el lunes 9 de noviembre a partir de las 9. Nuevamente, la primera etapa será virtual y se accederá al formulario a partir de la fecha y horario mencionados, a través de la web oficial de la Secretaría de Educación municipal.

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