El presidente Javier Milei confirmó a través de sus redes sociales el regreso del Campeonato Mundial de Rally de la FIA al país luego de siete años, con evaluaciones en Córdoba para otorgar la aprobación final de cara a 2028: "Vuelve el Rally a la Argentina".

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El mandatario lo anunció en un posteo en su cuenta de "X" con el texto: "Hechos, no palabras. MAGA!", acompañado de un video del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, quien brindó detalles del histórico regreso de la competencia a suelo argentino: "Hoy marca otro momento histórico para el Campeonato Mundial de Rally de la FIA (WRC). Me complace anunciar que estamos dando los primeros pasos para traer el Campeonato Mundial de la FIA de regreso a la Argentina en 2028".

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Milei, junto con la FIA, confirmó hoy sus planes para un rally candidato del Campeonato Mundial de Rally de la FIA (FIA WRC) en Argentina que se llevará a cabo en marzo de 2027.

El rally se celebrará en Córdoba como parte del Campeonato de Rally FIA CODASUR. Durante los tres días del evento, los delegados de la FIA evaluarán las operaciones deportivas, la seguridad y la asistencia médica, la infraestructura y la capacidad organizativa, incluidas las etapas propuestas y las instalaciones del parque de asistencia, para determinar su idoneidad para albergar una futura prueba del FIA WRC.

En colaboración con su Club Miembro, el Automóvil Club Argentino (ACA), la FIA utilizará esta evaluación para identificar las áreas que requieren mayor desarrollo para cumplir con los estándares del Campeonato Mundial. Un rally candidato exitoso haría que el Rally de Argentina fuera elegible para su inclusión en el calendario a partir de 2028.

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