Nueve personas serán juzgadas en Mar del Plata por su presunta responsabilidad en 14 homicidios vinculados con los denominados vuelos de la muerte, en una causa que también contempla, como calificación alternativa, el posible encubrimiento de los hechos ocurridos durante la última dictadura militar. El juicio comenzará el 27 de noviembre.

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Entre los imputados se encuentran un exjuez penal, un exmédico de la Policía, un exfuncionario municipal de General Lavalle y seis efectivos policiales. La investigación apunta a establecer qué participación tuvieron en los procedimientos realizados tras el hallazgo de los cuerpos y en las actuaciones posteriores.

Los cadáveres aparecieron entre el 16 y el 20 de diciembre de 1978 en playas del Partido de La Costa y de San Clemente del Tuyú. En aquel momento, algunos informes médicos atribuyeron las muertes a ahogamientos, mientras que parte de los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de General Lavalle.

La identificación de las víctimas fue reconstruida con intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense. Otras sentencias judiciales permitieron establecer que habían permanecido secuestradas ilegalmente en centros clandestinos de detención del conurbano bonaerense, y que la mayoría pasó por el circuito represivo conocido como Atlético-Banco-Olimpo (ABO).

El tribunal deberá determinar si corresponde atribuir a los acusados responsabilidad penal por homicidios agravados o, de manera alternativa, por encubrimiento. El debate estará a cargo de los jueces Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini.

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Está prevista la declaración de alrededor de 100 testigos. Entre las partes querellantes figuran la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el abogado Pablo Llonto, quien representa a familiares de algunas de las víctimas.