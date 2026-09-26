El barrio batanense de Villa del Parque necesita obras y servicios básicos. Así lo resumió Roxana, una vecina de de Batán, que enumeró varios reclamos que, según contó, llevan tiempo sin respuesta.

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“Se necesita mucho”, afirmó. Entre las principales necesidades mencionó más iluminación, la llegada del agua corriente y la red cloacal. También pidió mejoras en las calles, otro de los problemas que afectan a los vecinos.

El transporte es otro reclamo. Roxana planteó la posibilidad de que el colectivo llegue al barrio, aunque sea con pocas frecuencias. “Aunque sea dos o tres veces al día”, señaló en diálogo con El Marplatense.

La vecina resumió el panorama con una frase: “Nadie le ha dado importancia al barrio”.

Para Roxana, las necesidades son varias y requieren respuestas concretas: “Más iluminación, agua corriente, cloaca, arreglar las calles. Se necesita mucho”.

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