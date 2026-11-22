Con la llegada del verano cada vez más cerca, los balnearios de Mar del Plata y otros destinos de la Costa Atlántica comenzaron a dar a conocer sus precios para la temporada 2026/2027. Las tarifas registran incrementos que rondan el 30% respecto del año pasado y presentan importantes diferencias según la playa elegida.

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En Mar del Plata, alquilar una carpa durante toda la temporada, entre diciembre y marzo, cuesta entre $3 millones y $6 millones, dependiendo de la ubicación y las comodidades que ofrece cada establecimiento.

Para quienes buscan contratar el servicio únicamente durante enero, también existen alternativas. Por ejemplo, en el balneario Princesa del Mar, ubicado en Punta Mogotes, una carpa con cochera tiene un valor de $1.182.500 por el mes completo.

Los precios también muestran diferencias en otras localidades de la provincia. En Miramar, una carpa durante la primera o segunda quincena de enero ronda $1.050.000, mientras que el alquiler de una sombrilla por siete días alcanza los $430.000.

En Necochea, contratar una carpa para toda la temporada cuesta aproximadamente $1.500.000, mientras que una sombrilla ronda los $1.260.000. Para quienes prefieren alquilar por jornada, las tarifas se ubican cerca de los $70.000.

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Por su parte, Villa Gesell ofrece carpas por quincena a valores de entre $700.000 y $760.000 durante enero, mientras que en febrero los precios descienden a una franja de $650.000 a $690.000.

En Pinamar, las tarifas también aumentaron alrededor del 30%, con valores promedio de $800.000 por quincena y $85.000 por día.

En tanto, en San Clemente del Tuyú, una jornada de carpa en el balneario Santana costará $65.000, mientras que una sombrilla tendrá un precio de $35.000. En Mar de Ajó, el balneario La Aldea ofrecerá alquileres diarios cercanos a los $80.000 durante enero y febrero.

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De esta manera, los turistas que planean pasar sus vacaciones en la Costa Atlántica deberán contemplar el alquiler de carpas y sombrillas como uno de los gastos importantes de la temporada, con opciones que pueden superar los $120.000 diarios en determinados establecimientos.