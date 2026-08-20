La preocupación por la inseguridad tendrá este sábado una nueva expresión en las calles de Mar del Plata y Batán. Vecinos y sociedades de fomento convocaron a concentraciones en distintos barrios para reclamar respuestas sostenidas frente a los delitos.

Ads

Las movilizaciones comenzarán en su mayoría a las 11. Entre los lugares anunciados aparecen calle 515 y Ruta 11, Alem y Peña, Plaza San Martín, Mario Bravo y Edison, Constitución y la costa, Champagnat y Ruta 2 y las rotondas del Alfar y de Luro y Champagnat. También habrá una concentración al mediodía en Peralta Ramos y Tripulantes del Fournier.

Detrás de las protestas aparece un planteo que excede el pedido de más patrulleros. Los organizadores reclaman una estrategia conjunta que involucre al Municipio, la Provincia, la Nación y la Justicia, además de medidas preventivas y políticas vinculadas a las problemáticas sociales.

El movimiento también llegará al ámbito institucional. Más de 40 sociedades de fomento impulsan un pedido para utilizar la Banca 25 del Concejo Deliberante, con la intención de exponer la situación ante los concejales y reclamar una mesa permanente de trabajo entre los organismos responsables de la seguridad.

La convocatoria aparece después de semanas atravesadas por hechos violentos y modificaciones en el esquema policial. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 16 homicidios dolosos en General Pueyrredon, el número más alto para ese período desde 2022, según datos del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED).

Ads

Los últimos informes también muestran dificultades en otros frentes. Entre abril y junio fueron denunciados 239 robos y hurtos en comercios, un 31% más que durante el trimestre anterior, mientras que se registró la sustracción de 577 vehículos. En ese contexto, las organizaciones vecinales buscan que la movilización del sábado abra una instancia de respuestas concretas y continuidad institucional.

Puede interesarte

Ads