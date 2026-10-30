La red comunitaria Juntxs por Camet realizará este sábado 31 el 11º Festival por la apertura del Polideportivo Camet. La jornada se desarrollará de 14:00 a 17:00 en la intersección de Gandhi y La Aurora, junto al predio donde se encuentra la infraestructura inconclusa. En caso de lluvia, el evento será suspendido.

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La propuesta incluirá torneos de fútbol y actividades de vóley, básquet, ajedrez y truco, además de talleres de percusión, espectáculos musicales en vivo, espacios recreativos para las familias y una feria de emprendedores locales.

Desde la organización convocaron a vecinos, instituciones y organizaciones sociales de la zona a participar de la jornada, que busca visibilizar el reclamo por la reanudación de los trabajos, paralizados desde 2015.

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En el marco de la convocatoria, la red comunitaria volvió a cuestionar la falta de avances para finalizar el complejo deportivo y manifestó su rechazo a las iniciativas que proponen ceder el espacio a entidades o clubes privados.

El colectivo sostiene que la apertura del polideportivo debe garantizar un esquema de gestión pública, gratuita y accesible, con el objetivo de facilitar el acceso al deporte, la cultura y la integración comunitaria de las familias de la zona norte.

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El festival se enmarca en una serie de actividades impulsadas por Juntxs por Camet para mantener vigente el reclamo por la finalización de una obra que, según la organización, resulta fundamental para ampliar la infraestructura pública y los espacios de encuentro en el barrio.

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