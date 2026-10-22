Ante la falta de obras de mantenimiento y el deterioro constante de la trama urbana en el norte de la ciudad, los vecinos de Parque Camet y Parque Peña decidieron canalizar su reclamo a través de una propuesta singular: el "Primer Concurso Fotográfico de Pozos y Pocitos".

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La iniciativa, impulsada por la sociedad de fomento a través de sus redes sociales, invita a los frentistas a subir imágenes de los cráteres que enfrentan a diario, detallando la ubicación exacta para competir por premios aportados por comercios de la zona.

La campaña, que estará abierta hasta el 30 de octubre, busca visibilizar una problemática estructural que afecta tanto al transporte público como a la circulación vehicular y peatonal, en un sector de la ciudad que además adolece de veredas.

En diálogo con El Marplatense, el referente de la sociedad de fomento de Camet y Parque Peña, Osvaldo Guglielmotti, explicó los motivos detrás de la convocatoria: "Tratamos de tomar con humor algo que es muy serio porque agotamos las instancias formales para lograr una puesta en valor de nuestras calles. Evidentemente hay muchas dificultades: no hay partida presupuestaria ni tasa vial que se traduzca en calles transitables".

Asimismo, Guglielmotti destacó la respuesta de los frentistas y la articulación con el sector comercial para sostener el reclamo: "La repercusión fue muy buena tanto en redes como en el boca a boca. Hablamos con comerciantes a los que les pareció interesante la propuesta y vamos a entregar premios en serio. Es la comunidad organizada para visibilizar un problema muy grave. Esperamos que desde el Municipio también se lo tomen en serio, porque tener las calles en condiciones es fundamental para toda la zona".

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