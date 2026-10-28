Vecinos de los barrios linderos a Chapadmalal, con el acompañamiento de la Casa del Trabajador, acudieron a la Justicia para solicitar que se frenen las obras y la comercialización de lotes del emprendimiento urbanístico privado Pueblo Chapa. Los residentes sostienen que el proyecto avanzó sin cumplir los requisitos ambientales exigidos por la normativa y cuestionan la actuación de las autoridades municipales y provinciales.

Ads

A través de un comunicado, los vecinos denunciaron que se realizaron trabajos y se inició la venta de parcelas sin contar con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental ni haber completado previamente el procedimiento administrativo requerido.

“Frente a la pretensión de avanzar con el emplazamiento de la urbanización cerrada Pueblo Chapa mediante la venta de lotes y la ejecución de obras ilegales y clandestinas, y ante la inacción y connivencia de las autoridades provinciales y municipales, quienes habitamos los barrios linderos y las zonas aledañas recurrimos a la Justicia, con el acompañamiento de la Casa del Trabajador, para exigir el respeto de nuestros derechos a vivir en un ambiente sano, a no sufrir inundaciones ni contaminación y a preservar nuestra calidad de vida”, expresaron en el documento.

Puede interesarte

La presentación judicial busca, según los impulsores, garantizar el acceso justo al hábitat, preservar los entornos naturales y defender la vocación productiva de las tierras rurales destinadas a la agroecología frente al avance de la urbanización en la zona costera.

Los vecinos también formularon una advertencia dirigida a profesionales, empresas contratistas y personas que hayan adquirido o estén evaluando comprar terrenos en el emprendimiento. En ese sentido, señalaron que podrían existir responsabilidades por los daños que eventualmente se ocasionen.

Ads

“El emprendimiento no ha cumplimentado el procedimiento administrativo y legal de Evaluación de Impacto Ambiental ni cuenta con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, exigible antes del inicio de las obras. Por ello, las obras ejecutadas podrían ser objeto de medidas que dispongan su demolición”, sostuvieron.

Ads