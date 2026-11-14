La vacunación contra la influenza representa una estrategia costo-efectiva para reducir las internaciones y optimizar los recursos del sistema sanitario en Argentina, según distintas investigaciones farmacoeconómicas desarrolladas en el país. Especialistas en infectología destacaron que el valor de una dosis equivale a menos del 1% de los gastos directos que puede generar una hospitalización por complicaciones de la enfermedad.

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La gripe estacional constituye cada año un desafío sanitario y económico a nivel mundial. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus de la influenza provoca alrededor de 1000 millones de casos anuales, de los cuales entre 3 y 5 millones corresponden a cuadros graves. Además, causa entre 290.000 y 650.000 muertes por enfermedades respiratorias.

En Argentina, la influenza se encuentra entre las principales causas de internación por infecciones respiratorias agudas, con mayor incidencia en adultos mayores y niños menores de 5 años.

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En este contexto, los estudios de farmacoeconomía señalan que la inmunización permite reducir la presión sobre los hospitales y disminuir los gastos públicos y privados asociados a la enfermedad.

“Cada peso invertido en prevenir casos de gripe se traduce en menos internaciones, menos complicaciones y menos presión sobre el sistema de salud”, explicó Analía Urueña, médica infectóloga y directora del Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles (CEPyCET) de la Universidad ISalud.

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Por su parte, José Montes, médico infectólogo y director médico de CSL Seqirus para Argentina y Latinoamérica, hizo hincapié en la diferencia entre los costos de prevención y los de atención hospitalaria: “El costo de una dosis de vacuna antigripal representa menos del 1% de los gastos directos que puede generar una internación por complicaciones de la enfermedad; si se sumaran costos indirectos, la diferencia sería todavía mayor”.

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Durante el último Flu Forum, Xavier Sáez Llorens, jefe de Infectología del Hospital del Niño de Panamá, también señaló la importancia de contemplar los costos indirectos de la enfermedad, como el ausentismo laboral y escolar, las horas destinadas al cuidado de familiares enfermos y las pérdidas de productividad.

Las investigaciones realizadas en Argentina también analizaron distintas tecnologías vacunales para determinar cuáles ofrecen mejores resultados clínicos y económicos de acuerdo con la edad y las condiciones de salud de cada grupo poblacional.

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En menores de 65 años, los estudios compararon las vacunas tradicionales elaboradas en huevo con aquellas producidas mediante cultivo celular. Esta última tecnología permite acelerar los tiempos de fabricación y evitar las mutaciones asociadas a la adaptación del virus al huevo, un fenómeno conocido como mismatch. De esta manera, puede lograr una mayor concordancia con las cepas circulantes y resultar altamente costo-efectiva, e incluso generar ahorros, en temporadas de mayor variabilidad viral.

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En los mayores de 65 años, los análisis se concentraron en las vacunas mejoradas, diseñadas para compensar la disminución de la respuesta inmunológica asociada al envejecimiento.

Por último, una investigación publicada recientemente en la revista científica Vaccines confirmó que la vacuna antigripal trivalente adyuvantada también constituye una intervención costo-efectiva para adultos de entre 50 y 64 años con factores de riesgo y enfermedades preexistentes.

Los resultados refuerzan la importancia de considerar la vacunación antigripal no solo como una herramienta de prevención individual, sino también como una inversión sanitaria capaz de reducir complicaciones, hospitalizaciones y costos para el conjunto del sistema de salud.