Despertarse, revisar el celular, responder mensajes y salir corriendo para cumplir con las obligaciones es una escena habitual para millones de personas. Sin embargo, una tendencia que crece en las redes sociales propone modificar esa dinámica y recuperar los primeros minutos del día como un espacio de bienestar personal.

Ads

Se trata del slow morning, una práctica que invita a comenzar las mañanas de manera pausada, sin exigencias inmediatas ni la necesidad de estar conectado desde el primer instante. Lejos de plantear grandes cambios, la propuesta consiste en incorporar actividades sencillas que permitan pasar del descanso a las responsabilidades de forma gradual.

El fenómeno ya reúne más de 260 mil publicaciones bajo la etiqueta #slowmorning, donde usuarios de distintas partes del mundo comparten sus experiencias. Entre las rutinas más frecuentes aparecen desayunar sin distracciones, disfrutar de la luz natural, leer algunas páginas de un libro, realizar estiramientos o simplemente evitar el teléfono durante un rato.

Uno de los principales objetivos es reducir la sensación de urgencia que suele acompañar al despertar. En este sentido, el psicólogo y neurocientífico del comportamiento Yuri Busin señala que dedicar entre 20 y 30 minutos a una transición tranquila puede contribuir a comenzar la jornada con menos presión.

No obstante, la propuesta no implica levantarse más temprano ni seguir una rutina estricta. Por el contrario, busca adaptarse a las posibilidades de cada persona, incluso cuando solamente dispone de unos pocos minutos antes de salir de su casa.

Ads

La tendencia también pone el foco en la relación entre el descanso y el bienestar emocional. Dormir lo suficiente, mantener horarios relativamente estables y evitar la exposición excesiva a las pantallas son hábitos que pueden favorecer una mejor calidad del sueño.

De todos modos, los especialistas advierten que no existen pruebas concluyentes de que practicar el slow morning, por sí solo, mejore la salud mental. Tampoco constituye un tratamiento para la ansiedad, la depresión u otros problemas que requieren atención profesional.

En una sociedad marcada por la inmediatez y la conexión permanente, esta nueva forma de organizar las mañanas plantea una alternativa sencilla: no convertir cada minuto del día en una obligación.

Ads

Así, el slow morning se presenta como una invitación a recuperar pequeños momentos cotidianos y recordar que comenzar el día con tranquilidad también puede formar parte de una vida productiva.