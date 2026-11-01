Los casos de accidentes cerebrovasculares (ACV) entre personas de 20 a 54 años casi se duplicaron en cerca de tres décadas, según un estudio que analizó la evolución de los primeros episodios en ese grupo etario. La investigación también registró una mejora en la supervivencia durante el primer mes, aunque advirtió sobre la importancia de identificar las señales de alerta y actuar con rapidez.

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De acuerdo con un informe, la incidencia pasó de 33,9 casos cada 100.000 personas por año durante el período 1993-1994 a 62,18 en 2020. El incremento se observó principalmente en los ACV isquémicos, que se producen cuando se obstruye un vaso sanguíneo que transporta sangre al cerebro.

Entre las personas jóvenes que sufrieron un ACV, los investigadores también detectaron una mayor presencia de factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes y la fibrilación auricular.

“Que una persona sea joven no significa que deba ignorar síntomas neurológicos repentinos ni postergar una consulta. Reconocer los factores de riesgo y controlarlos con seguimiento médico forma parte de la prevención”, señaló el doctor Alfredo Vega Vera, neurólogo del CMC de San Juan de Boreal Salud.

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El trabajo también identificó una mejora moderada en la supervivencia durante los 30 días posteriores al episodio. La tasa de mortalidad entre los adultos jóvenes descendió del 11,7% en 1993-1994 al 9,4% en 2020.

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Sin embargo, superar un ACV no garantiza una recuperación sin secuelas. Las consecuencias pueden afectar el movimiento, el habla, la visión, la memoria y la capacidad para realizar actividades cotidianas.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la desviación de un lado de la cara, la debilidad o el adormecimiento de un brazo y la dificultad repentina para hablar o comprender lo que dicen otras personas. También pueden presentarse una pérdida súbita de visión, problemas de equilibrio o un dolor de cabeza intenso e inusual.

“Ante una dificultad repentina para hablar, una pérdida de fuerza o sensibilidad de un lado del cuerpo, o una alteración de la visión, hay que buscar atención de urgencia. Aunque el síntoma desaparezca, requiere evaluación médica”, explicaron desde la entidad.

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La aparición repentina de uno o más de estos síntomas requiere solicitar asistencia de emergencia sin demora. No se recomienda esperar a que desaparezcan, ya que el tiempo puede ser determinante para el tratamiento y la recuperación.

La prevención incluye controlar la presión arterial, la glucemia y el colesterol, evitar el tabaquismo, realizar actividad física de manera regular y mantener los controles de salud indicados por profesionales.

Las medidas preventivas deben adaptarse a los antecedentes médicos y a la situación particular de cada persona. El aumento de los casos entre adultos jóvenes refuerza la importancia de no subestimar los síntomas neurológicos repentinos por la edad y de consultar de inmediato ante cualquier señal de alerta.