En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires destacó la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento profesional para que las personas con esta enfermedad puedan gestionar su alimentación cotidiana sin recurrir a prohibiciones innecesarias.

Ads

De acuerdo con los datos del Atlas de la Diabetes 2025 de la Federación Internacional de Diabetes (FID), 589 millones de adultos de entre 20 y 79 años viven actualmente con esta enfermedad en todo el mundo, lo que equivale a una de cada nueve personas de ese rango etario. Además, 252 millones desconocen su condición. Las proyecciones advierten que, para 2050, la cifra global podría alcanzar los 853 millones.

En Argentina, el escenario también requiere atención: aproximadamente 14 de cada 100 adultos conviven con la patología y se estima que el 29,1% todavía no recibió un diagnóstico.

Puede interesarte

La diabetes es una enfermedad crónica y metabólica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre. Se origina por una producción insuficiente de insulina en el páncreas o por una utilización ineficaz de esta hormona por parte del organismo.

Entre sus variantes -que incluyen la diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional-, la tipo 2 representa entre el 85% y el 90% de los casos. Suele desarrollarse durante años sin presentar síntomas evidentes y está estrechamente vinculada con el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, la alimentación inadecuada y los antecedentes familiares.

Ads

Desde el Colegio provincial señalaron que la intervención de los licenciados en Nutrición dentro de equipos interdisciplinarios, junto con médicos, psicólogos y enfermeros, resulta determinante para prevenir complicaciones asociadas al control inadecuado de la glucemia. Entre ellas se encuentran las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia renal, la ceguera y las amputaciones.

Puede interesarte

Al respecto, la licenciada en Nutrición Sofía Laura Miraglia (MP 3808), matriculada en la entidad, sostuvo: “Las personas con diabetes necesitan aprender sobre su alimentación, mediante la educación diabetológica, para que puedan planificar las diferentes comidas y situaciones de la vida cotidiana con el equipo médico tratante, en el cual es clave que siempre cuente con un profesional de la nutrición experto en la temática”.

En cuanto a las pautas para cuidar la salud metabólica, la especialista recomendó aumentar el consumo diario de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas y frutos secos, debido a su aporte de fibra. También aconsejó reducir la ingesta de alimentos ultraprocesados y azúcares simples.

Ads

Por otra parte, remarcó la importancia de adoptar un estilo de vida saludable que incluya actividad física regular, manejo del estrés, reducción del sedentarismo y abandono del tabaco, en línea con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).