La concejal de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, cuestionó la respuesta de la Secretaría de Educación municipal al proyecto que impulsa la regulación del uso de celulares en las escuelas secundarias: “No entendemos por qué gran parte de la respuesta de la Secretaría está construida sobre la idea de una supuesta prohibición de celulares cuando el proyecto no propone eso”, señaló.

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En diálogo con El Marplatense, la edil aclaró que “el proyecto no prohíbe el uso de los teléfonos celulares, lo que hace es regularlos y habilita expresamente cuando el docente lo requiere para una actividad pedagógica”. En ese sentido, consideró que “se discute algo que el expediente no plantea”.

Además, indicó que le llamó la atención la caracterización del celular como “igualador de oportunidades”, definición que atribuyó al secretario de Educación, Fernando Rizzi, y advirtió que “ahí creemos que hay una confusión importante”. Al respecto, subrayó que “tener un celular no es lo mismo que aprender, tener acceso a Internet, no es lo mismo que tener acceso al conocimiento”.

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Cuesta sostuvo que “hace años que la pedagogía viene discutiendo justamente la idea de que la inclusión educativa no se resuelve porque un estudiante tenga o no un teléfono”, y agregó que “de hecho, si el principal recurso pedagógico de un estudiante es el teléfono celular, estamos en un problema”.

En esa línea, planteó que “debería preocuparnos por qué nuestros estudiantes no tienen acceso a libros y tienen que leer a través del material”, y advirtió sobre el riesgo de “hacer de esto una carencia y no transformarlo en una virtud”. También mencionó que “la propia evidencia científica muestra que los teléfonos celulares generan enormes dificultades de atención dentro del aula”, y remarcó que “más de la mitad de los estudiantes en distintos estudios reconocen distraerse con el dispositivo durante las clases”.

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Para la concejal, “la discusión entonces no es tecnología sí, tecnología no; la discusión es quién, cuándo y cómo y para qué se usan los teléfonos celulares en la escuela”. En ese marco, afirmó que “esa decisión tiene que estar en manos de la escuela y de los docentes y no de los algoritmos o las redes sociales que interrumpen la clase por las notificaciones del teléfono”.

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Finalmente, expresó que “la escuela tiene que seguir siendo uno de los pocos lugares que hay hoy para concentrarse, para leer, escuchar, aprender sin interrupciones permanentes”, y manifestó su expectativa de que “la semana que viene se apruebe nuestro proyecto”.