Una nueva aplicación busca facilitar una tarea cotidiana: decidir dónde hacer las compras. Se trata de ListaInteligente, una herramienta que permite armar una lista y comparar precios de supermercados cercanos, según explicó su desarrollador, Hernán Arroyo.

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Su propuesta incluye una función particular: evaluar si conviene recorrer varios locales o comprar todo en uno solo, considerando el combustible. Para quienes van caminando, ofrece alternativas próximas.

La aplicación utiliza información del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) y también permite que pequeños comercios incorporen sus ofertas.

Está disponible para Android y el enlace de descarga se encuentra en listainteligente.com.ar. Antes de comprar, conviene corroborar el precio final, la presentación del producto y las condiciones de las promociones.

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