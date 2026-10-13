Este martes 13 de octubre vuelve a aparecer una de las supersticiones más conocidas en Argentina y otros países de habla hispana: la creencia de que esta fecha está asociada con la mala suerte. Aunque no existe evidencia científica que respalde esta idea, muchas personas todavía evitan tomar decisiones importantes, viajar o comenzar nuevos proyectos durante esta jornada.

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La expresión popular “En martes 13, ni te cases ni te embarques” resume una tradición que se mantiene vigente desde hace siglos. Pero ¿de dónde surge esta creencia y por qué se considera que la combinación de este día y este número puede traer desgracias?

¿Por qué el martes está relacionado con la mala suerte?

Una de las explicaciones más difundidas se encuentra en la mitología romana. El martes recibe su nombre de Marte, el dios de la guerra, asociado con los enfrentamientos, la violencia y la destrucción.

Por esta relación simbólica, algunas tradiciones comenzaron a considerar que el martes no era el día más favorable para emprender viajes, celebrar matrimonios o iniciar actividades importantes.

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También existen relatos históricos que vinculan esta superstición con acontecimientos bélicos, aunque muchas de esas asociaciones son posteriores y no cuentan con pruebas suficientes para establecer un origen concreto.

¿Por qué el número 13 tiene mala fama?

El número 13 también arrastra una larga historia de interpretaciones negativas, especialmente en las tradiciones occidentales.

Una de las explicaciones más conocidas está relacionada con la Última Cena de Jesús, en la que participaron 13 personas, contando a Cristo y sus doce apóstoles. Según la tradición cristiana, Judas Iscariote, quien posteriormente traicionó a Jesús, formaba parte de ese encuentro.

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Otra interpretación proviene de la mitología nórdica, donde un relato cuenta que Loki, una figura vinculada con el engaño y el caos, apareció como el decimotercer invitado en un banquete de dioses que terminó en tragedia.

Estas historias contribuyeron a consolidar la percepción del 13 como un número desafortunado, aunque no permiten determinar con certeza cuándo comenzó la superstición.

Martes 13 o viernes 13: ¿cuál trae mala suerte?

La creencia cambia según el país y la cultura.

En Argentina, España y buena parte de América Latina, el martes 13 es considerado tradicionalmente un día de mala suerte.

En cambio, en Estados Unidos, Reino Unido y otros países de tradición anglosajona, la superstición está asociada principalmente con el viernes 13.

Esta diferencia demuestra que el significado de la fecha depende de las costumbres culturales y no de algún fenómeno comprobable.

Las supersticiones que todavía se mantienen

A lo largo del tiempo, la creencia dio lugar a distintas costumbres y recomendaciones populares, entre ellas:

Evitar casarse o iniciar viajes importantes.

No comenzar proyectos o negocios.

Tener precaución al tomar decisiones importantes.

Evitar pasar debajo de una escalera o romper un espejo, otras supersticiones relacionadas con la mala suerte.

Sin embargo, no existe ninguna evidencia científica que indique que durante un martes 13 ocurran más accidentes, desgracias o situaciones negativas que en cualquier otro día del año.

Una tradición que sigue vigente

A pesar del paso del tiempo, el martes 13 continúa despertando curiosidad y alimentando conversaciones, especialmente en las redes sociales, donde cada aparición de esta fecha suele generar comentarios, bromas y referencias a la mala suerte.

Para algunos, se trata de una jornada en la que conviene extremar las precauciones. Para otros, es simplemente una superstición que forma parte del folclore popular.

Lo cierto es que este martes 13 de octubre de 2026 vuelve a poner en primer plano una creencia que atravesó generaciones, aunque su fama de día desafortunado responde a tradiciones culturales y no a hechos científicamente comprobados.