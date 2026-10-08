Los edificios históricos, los paisajes naturales y las costumbres que se transmiten de generación en generación forman parte de la identidad de una comunidad. Para reconocer ese legado, este jueves 8 de octubre se celebra el Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino.

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La conmemoración fue establecida en 1990 mediante el Decreto 2033, con el objetivo de impulsar el interés de la sociedad por la preservación del patrimonio del país. La propuesta invita a conocer su valor y a asumir un compromiso con su cuidado.

El patrimonio abarca mucho más que monumentos o construcciones antiguas. También comprende documentos, colecciones, expresiones artísticas y tradiciones, además de espacios naturales. Desde las Cataratas del Iguazú hasta la Quebrada de Humahuaca, la Argentina cuenta con lugares que reflejan su diversidad y su historia.

La fecha también invita a mirar el entorno cotidiano: reconocer las historias de un barrio, valorar los espacios que una comunidad considera propios y preguntarse cómo conservarlos. Ese enfoque permite acercar el patrimonio a la vida diaria y entender que su protección requiere participación.

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En Mar del Plata, la jornada puede ser una oportunidad para volver la mirada hacia la historia local y los paisajes que definen a la ciudad. Conocer ese legado, compartirlo y promover su cuidado ayuda a mantener viva la memoria colectiva.

Preservar el patrimonio permite que las próximas generaciones puedan descubrir de dónde vienen y construir su futuro sin perder el vínculo con su identidad.

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