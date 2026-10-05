Este lunes se cumplen 15 años de la muerte de Steve Jobs, una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica. El cofundador de Apple dejó una huella que trasciende los dispositivos: impulsó una manera de combinar tecnología, diseño y facilidad de uso que modificó hábitos cotidianos.

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Jobs participó en la fundación de Apple en 1976 y se convirtió en el rostro de una empresa que contribuyó a acercar la informática personal a millones de usuarios. Su trayectoria también estuvo marcada por su salida de la compañía y su posterior regreso, en 1997, tras la adquisición de NeXT, la firma que había creado.

El iPhone y una nueva forma de comunicarse

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió el 9 de enero de 2007, cuando presentó el primer iPhone. El dispositivo reunía un teléfono, un reproductor de música y herramientas para navegar por Internet, con una pantalla táctil que se controlaba con los dedos.

Aquella presentación se convirtió en un hito de la telefonía móvil. La integración de esas funciones en un solo equipo contribuyó a cambiar la manera de acceder a la información, compartir contenidos y comunicarse.

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Su recorrido también estuvo ligado a Pixar, donde participó en el desarrollo de una compañía que transformó la animación cinematográfica.

Un mensaje que trascendió los negocios

Además de sus presentaciones de productos, Jobs es recordado por el discurso que pronunció en la Universidad de Stanford en 2005. Allí compartió experiencias sobre sus estudios, su salida de Apple y la enfermedad, e invitó a los graduados a buscar aquello que les apasionara.

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Su reflexión sobre cómo afrontar los tropiezos y tomar decisiones convirtió aquella intervención en una de las más conocidas de su trayectoria.

A quince años de su fallecimiento, recordar a Steve Jobs también permite observar cuánto cambió la vida cotidiana con la expansión de la tecnología digital y el lugar que sus proyectos ocuparon en esa transformación.