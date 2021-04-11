¿Qué es un Bitcoin? ¿Se come? La respuesta es no. Lejos de la tangibilidad de un alimento, existe algo llamado "criptomonedas". El Marplatense conversó con la abogada especializada en intelectual y Blockchain aplicado a negocios y las relaciones jurídicas, Mercedes Etchegoyen, para entender el fenómeno que comenzó en 2009 y todavía para muchos es un misterio.

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Para empezar, una criptomoneda es un tipo de moneda digital que utiliza la criptografía para proporcionar un sistema de transacciones seguro. Aunque parece de ciencia ficción, hoy en día uno puede alquilar hasta una casa para vacacionar a través de este medio. Tal es así, que cada vez son más quienes eligen ahorrar en Bitcoin o Ether, en lugar de en dólares.

— ¿Cómo funcionan?

— Los elementos y técnicas de cifrado sirven para regular la generación de unidades monetarias y verificar la transferencia de fondos. No dependen de un gobierno que las emita o controle, ni banco central u otra institución.

Las criptomonedas no existen de forma física, pero sirven como moneda de intercambio, permitiendo transacciones instantáneas a través de Internet y sin importar las fronteras.

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En 2009 apareció la primera criptomoneda completamente descentralizada, el Bitcoin, que fue creado por Satoshi Nakamoto junto con el software que lo permite: la famosa tecnología Blockchain, los rieles sobre los que corren las criptomonedas.

Al día de hoy, existen muchas otras criptomonedas alternativas al mercado del Bitcoin que son las denominadas altcoins, como Ether, token nativo de la Blockchain de Ethereum.

— ¿Qué se puede hacer con ellas?

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— Pueden utilizarse para pagar bienes y servicios, para invertirlas, realizar "staking" como ejemplo de una serie de operaciones financieras que hoy se pueden realizar usando criptomonedas como activo.

También, pueden ser un método de ahorro prometedor, especialmente, cuando uno esta en un país donde el dinero soberano es víctima de altas tasas de inflación y suele perder el valor rápidamente.

Asimismo, Mercedes Etchegoyen remarca, entre sus principales usos, que las criptomonedas permiten configurar un método de pago en internet sin que se precise contar con un banco o un intermediario de por medio.

En Argentina, la compra de criptomonedas legal se realiza utilizando pesos y por medio de plataformas de compra y venta de criptoactivos autorizadas para que cumplan esta función, como son el caso de Bitex, SatoshiTango, Ripio, Criptomarket, BuenBit, Bitso, entre otras.

— ¿Cómo hacer para empezar a usarlas?

— Para poder utilizar criptomonedas es necesario contar con una Wallet o billetera digital criptográfica que se encarga de almacenar los registros de nuestras criptomonedas, elegir una plataforma para comprar y asesorarse para saber como realizar operaciones y los recaudos.

PROS

Bajos costes de transacción, como consecuencia de la no presencia de intermediarios.

Seguridad, ya que, los elementos que utiliza de la criptografía le brindan mucha seguridad a las transacciones.

T ransparencia, porque, las transacciones se incorporan en un registro de acceso libre.

Pueden acumularse en un espacio muy pequeño como si fuera un USB o simplemente en internet.

En los países donde la economía es muy inestable, representan una gran alternativa de ahorro.

CONTRAS

La volatilidad de precios muchas veces genera temor por parte de los ahorristas más conservadores.

Aún existe una falta de aceptación por algunas empresas, aunque de a poco van sumándose a la tendencia cada vez más empresas, como Paypal y Tesla.

Al no necesitar un regulador como el Gobierno o el Banco Central y brindar privacidad, pueden ser utilizadas para transacciones ilegales.

Para muchas personas es difícil manejar el nivel conceptos o manejo de computación necesario para aggiornarse a su uso.

"Cuando hablamos de activos volátiles, siempre se recomienda comprender que debemos asociar un riesgo al momento de decidir si invertimos o no. Lo más aconsejable es asesorarse con un profesional y sobretodo entender cuál es nuestro perfil al momento de invertir para no llevarnos sorpresas", cerró Mercedes Etchegoyen, integrante de Cryptogirls, comunidad que comparte información gratuita en las redes, brinda cursos introductorios y asesorías personalizadas.

Sobre el autor El Marplatense