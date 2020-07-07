Zello, una app con más de 110 millones de usuarios, se volvió tendencia en las redes sociales y cobró popularidad durante la pandemia como alternativa a las formas de comuniación existentes.

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Se trata de una aplicación de chat (gratis, disponible para Android , para iOS y para Windows 10 ) que funciona como un handy tradicional, lo que tambén se conoce como Push-to-talk (al estilo de los equipos Nextel): basta apretar un botón virtual para mandarle un mensaje de voz a alguien, y ese audio se escuchará en el teléfono de la otra persona sin que haga nada.

La app ha ganado seguidores porque es posible llamar la atención de esa persona aunque no esté mirando el teléfono, con un mensaje específico; la app no tiene notificaciones, sino que reproduce directamente el audio enviado.

Quienes la han probado señalan que algo malo es que habilita todo tipo de bromas, como gritar frases polémicas, chistes, etcétera, que sonarán en el teléfono de destino sin filtro alguno, es decir, sin que el usuario elija abrir la app y reproducir un mensaje, y sin que el usuario defina cuándo.

La forma de evitar ser sorprendido con uno de esos mensajes en un momento indeseado es silenciar el teléfono o ponerlo en modo no molestar. Así, la app se pondrá en modo Ocupado, en el que todos los mensajes son almacenados para que el usuario los escuche cuando pueda.

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Sobre el autor El Marplatense