Una falla masiva de Internet afectó a millones de usuarios en Argentina
El servicio de Internet en Argentina está siendo afectado por fallas en la conectividad que brindan los proveedores internacionales a empresas de todo el país.
El motivo es una caída generalizada masiva que afecta a varias empresas que dan servicio de conectividad en el país. Se trata de los couriers internacionales: Lumen (ex Global, Internex y Nautilus (Telecom).
Entre los servicios a los cuales no se puede acceder desde Argentina están Google, Netflix, Telecom, Cablevisión, Fibertel, Movistar, Twitter, Zoom, Twitch, Telegram, whatsapp, Telecentro, Personal, Claro, Instagram y Facebook.
Lo primero que empezó a fallar fue Movistar alrededor de las 15 horas. La caída sigue desde entonces y fue afectando progresivamente a otras empresas y servicios.
Fuente: Infobae
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