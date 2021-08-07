El servicio de Internet en Argentina está siendo afectado por fallas en la conectividad que brindan los proveedores internacionales a empresas de todo el país.

Ads

El motivo es una caída generalizada masiva que afecta a varias empresas que dan servicio de conectividad en el país. Se trata de los couriers internacionales: Lumen (ex Global, Internex y Nautilus (Telecom).

Entre los servicios a los cuales no se puede acceder desde Argentina están Google, Netflix, Telecom, Cablevisión, Fibertel, Movistar, Twitter, Zoom, Twitch, Telegram, whatsapp, Telecentro, Personal, Claro, Instagram y Facebook.

Lo primero que empezó a fallar fue Movistar alrededor de las 15 horas. La caída sigue desde entonces y fue afectando progresivamente a otras empresas y servicios.

Fuente: Infobae

Ads

Ads

Sobre el autor El Marplatense