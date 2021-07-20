Como parte del grupo Facebook, Instagram cuenta con todos los beneficios que añaden los desarrolladores del grupo de Mark Zuckerberg. Entre otras, la posibilidad de descargar una copia de seguridad del perfil.

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Esta función permite que el usuario pueda descargar los archivos que deseemos obtener de nuestra propia cuenta, incluyendo fotografías y videos, desde el celular y la computadora. Una herramienta que nos permitirá recuperar y salvaguardar nuestro contenido digital en caso de pérdida por cualquier motivo.

Entre los datos que podremos descargar, que se encontrarán en un documento con formato JSON o HTML (a elección del usuario) está la Información completa de nuestro perfil y todos los ‘Me gusta’ en fotos y videos. También los metadatos del contenido multimedia en la aplicación, la búsquedas recientes y hasta los mensajes privados.

Cómo obtener los datos y fotos de Instagram desde la PC

Para descargar tus datos de la aplicación, solo tienes que iniciar sesión con tu cuenta en la versión web de la aplicación. Después, acceder al menú Configuración desde la pestaña en la parte superior derecha de la pantalla, para luego seleccionar, Privacidad y seguridad.

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Allí, solo deberemos pulsar en el botón de Descarga de datos, y posteriormente, Solicitar datos, donde se abrirá una nueva ventana para agregar una dirección de correo para que te puedan enviar la copia de seguridad.

Cómo obtener los datos y fotos de Instagram desde el celular

En este caso, es un poco más complejo, ya que deberemos de pedir una solicitud que podría tardar varios días en tramitarse. Desde un terminal (iOS o Android, es indiferente), ingresaremos en nuestro perfil e iremos a Configuración, donde pasaremos a Seguridad y, desde allí, Descargar datos. Así solo resta añadir nuestros datos y obtendremos la copia.

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Instagram te avisará de que la copia puede tardar hasta 48 horas en estar lista, aunque la mayoría de usuarios la consigue en apenas unos minutos. Por si acaso, conviene estar atento a nuestro servidor de correo electrónico.

Cuando recibas el mensaje donde se te indica que el archivo ya está listo para ser descargado, deberás acceder de nuevo al menú, y posteriormente, a Descargar datos, que básicamente te llevará al principio de todo. Allí, descargaremos los datos, que obtendremos en un archivo que deberemos descomprimir.

Ahí podrás visualizar todas las fotos y vídeos que compartiste en Instagram, tus mensajes privados, Stories y la información de tu perfil.

Fuente: Clarín

Sobre el autor El Marplatense