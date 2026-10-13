Cada 13 de octubre se celebra en Argentina el Día del Psicólogo, una fecha destinada a reconocer el trabajo de los profesionales que acompañan a las personas en el cuidado de su salud mental y bienestar emocional.

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La conmemoración tiene su origen en 1974, cuando se realizó el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología en la ciudad de Córdoba. Durante aquella reunión se abordaron cuestiones relacionadas con el ejercicio profesional, la formación académica y la necesidad de fortalecer el reconocimiento de la psicología en el país.

A partir de ese acontecimiento, el 13 de octubre quedó establecido como una jornada de reconocimiento a los psicólogos argentinos, destacando su aporte en distintos ámbitos de la sociedad.

La importancia de la salud mental

La psicología cumple un papel fundamental en la prevención, evaluación y tratamiento de distintas problemáticas relacionadas con la salud mental, además de contribuir al desarrollo personal y a la construcción de vínculos saludables.

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Los profesionales trabajan en áreas como la atención clínica, la educación, el deporte, las organizaciones, la investigación y el ámbito comunitario, acompañando a personas de diferentes edades y contextos.

En los últimos años, la conversación sobre la salud mental adquirió mayor visibilidad, especialmente en relación con situaciones de ansiedad, estrés, depresión y dificultades emocionales que pueden afectar la vida cotidiana.

En este contexto, los especialistas destacan la importancia de reconocer las señales de malestar emocional y buscar acompañamiento profesional cuando sea necesario, sin esperar a que las dificultades se agraven.

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Una jornada para promover el bienestar emocional

El Día del Psicólogo también representa una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del acceso a los servicios de salud mental y la necesidad de reducir los prejuicios que todavía existen alrededor de la atención psicológica.

Acudir a terapia no está relacionado únicamente con atravesar una crisis, sino que también puede ser una herramienta para mejorar el autoconocimiento, fortalecer la autoestima, afrontar cambios personales y desarrollar estrategias para manejar las emociones.

En Argentina, la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 reconoce el derecho de todas las personas a recibir atención integral en salud mental, promoviendo un abordaje comunitario e interdisciplinario.

De esta manera, cada 13 de octubre se busca reconocer el compromiso de los profesionales de la psicología y recordar que el cuidado de la salud mental es una parte esencial del bienestar general y de la calidad de vida.