En un contexto en el que cada peso cuenta, cada vez más argentinos buscan alternativas para proteger sus ahorros y generar ingresos adicionales. Aunque muchas personas creen que invertir requiere grandes cantidades de dinero, en Argentina es posible comenzar con montos tan bajos como $1.000, dependiendo del instrumento elegido.

Ads

Puede interesarte

Actualmente, los bancos, las billeteras virtuales y las plataformas de inversión permiten acceder a distintas opciones sin necesidad de contar con grandes ahorros ni conocimientos avanzados sobre el mercado financiero.

Sin embargo, antes de elegir dónde colocar el dinero, es importante conocer las características de cada alternativa, los riesgos y los plazos necesarios para obtener posibles rendimientos.

¿Cuánto dinero se necesita para empezar a invertir?

No existe una cantidad mínima universal para comenzar. El monto depende del tipo de inversión y de la entidad que ofrece el servicio.

Ads

Por ejemplo, algunos fondos comunes de inversión permiten ingresar desde $1.000, mientras que para comprar acciones, bonos o CEDEARs se necesita el dinero suficiente para adquirir al menos una unidad del instrumento elegido, además de las posibles comisiones.

Estas son algunas de las alternativas disponibles en el mercado argentino:

1. Fondos comunes de inversión: desde $1.000

Ads

Son una de las opciones más accesibles para quienes recién comienzan. Permiten reunir el dinero de distintos inversores para que sea administrado por profesionales.

Dentro de esta categoría se encuentran los fondos money market, utilizados habitualmente para invertir dinero a corto plazo y mantenerlo disponible.

Algunas entidades, como BBVA, ofrecen fondos de este tipo con un ingreso mínimo de $1.000. Los rendimientos son variables y no están garantizados.

2. Plazo fijo: una alternativa tradicional

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más conocidas entre los argentinos. Consiste en depositar una determinada cantidad de dinero en un banco durante un período establecido y recibir intereses.

En los plazos fijos tradicionales en pesos, el período mínimo habitual es de 30 días. El monto necesario para comenzar depende de cada entidad bancaria.

Su principal ventaja es que permite conocer anticipadamente cuánto dinero se recibirá al vencimiento cuando se contrata a tasa fija. Sin embargo, la ganancia puede quedar por debajo de la inflación.

3. Comprar dólares para preservar los ahorros

Otra alternativa habitual en Argentina es la compra de dólares, utilizada por quienes buscan reducir su exposición a la pérdida de valor del peso frente a la moneda estadounidense.

A diferencia de otras inversiones, comprar dólares no genera intereses por sí solo. El resultado depende de cómo evolucione la cotización y de los costos de compra y venta.

El monto inicial depende del precio del dólar y de las condiciones de la entidad a través de la cual se realice la operación.

4. CEDEARs: invertir en empresas internacionales desde Argentina

Los Certificados de Depósito Argentinos, conocidos como CEDEARs, permiten invertir desde el mercado local en activos vinculados con compañías internacionales como Apple, Coca-Cola o Microsoft.

Se pueden adquirir en pesos a través de sociedades de Bolsa autorizadas y su precio depende tanto del valor del activo extranjero como de la evolución del tipo de cambio financiero.

No existe un monto mínimo único para todos los CEDEARs: el dinero necesario depende de la cotización de cada certificado.

Aunque ofrecen la posibilidad de obtener ganancias a largo plazo, también presentan riesgos, ya que su valor puede subir o bajar.

5. Bonos y acciones argentinas

Quienes buscan otras alternativas pueden acceder a bonos públicos o acciones de empresas que cotizan en la Bolsa argentina.

Los bonos representan deuda emitida por el Estado o empresas, mientras que las acciones permiten participar en el capital de una compañía.

Ambos instrumentos pueden generar rendimientos, pero también pérdidas. En particular, los bonos presentan riesgos vinculados con la capacidad de pago del emisor y las variaciones de su precio.

¿Qué se puede hacer con $10.000, $50.000 o $100.000?

Para quienes desean comenzar con pequeños ahorros, existen distintas posibilidades según el capital disponible.

Con $10.000, se puede acceder a fondos comunes de inversión de bajo monto inicial y comenzar a conocer su funcionamiento.

Con $50.000, se amplían las posibilidades de distribuir el dinero entre diferentes instrumentos, siempre que sus precios y condiciones de acceso lo permitan.

Con $100.000, es posible evaluar una mayor diversificación, combinando alternativas de corto plazo con otras orientadas a objetivos de mediano o largo plazo.

Estos montos son ejemplos orientativos y no garantizan ganancias. La elección dependerá del perfil de riesgo, los objetivos personales y el tiempo durante el cual se pueda mantener invertido el dinero.

¿Cómo empezar a invertir desde el celular?

Actualmente, muchas operaciones pueden realizarse de manera digital, sin necesidad de acudir personalmente a una sucursal bancaria.

Para comenzar, generalmente se requiere ser mayor de 18 años, contar con DNI, una cuenta bancaria o virtual y registrarse en una plataforma habilitada.

En el caso de las inversiones bursátiles, es importante verificar que la sociedad intermediaria se encuentre autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Antes de realizar cualquier operación, también se recomienda revisar las comisiones, las condiciones para retirar el dinero y los riesgos asociados.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de invertir?

Los especialistas en educación financiera suelen recomendar que, antes de comenzar, las personas identifiquen cuánto dinero pueden destinar al ahorro sin comprometer sus gastos esenciales.

También es importante diferenciar entre inversiones conservadoras, que buscan limitar las variaciones del capital, y otras de mayor riesgo, que pueden ofrecer rendimientos superiores pero también registrar pérdidas importantes.

No existe una inversión que garantice grandes ganancias sin riesgos. Por eso, comparar alternativas, informarse y evitar promesas de rendimientos extraordinarios son pasos fundamentales.

En Argentina, comenzar a invertir ya no es una posibilidad reservada únicamente para quienes cuentan con grandes capitales. Las herramientas digitales ampliaron el acceso al mercado financiero, aunque la planificación y el conocimiento siguen siendo esenciales para tomar decisiones responsables.