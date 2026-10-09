Este viernes 9 de octubre, John Lennon cumpliría 86 años. El músico británico, nacido en 1940 en Liverpool, Inglaterra, fue uno de los fundadores de The Beatles y se convirtió en un símbolo de la música, la cultura y los movimientos pacifistas del siglo XX.

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Su carrera comenzó a finales de la década de 1950, cuando formó el grupo The Quarrymen, que años más tarde daría origen a The Beatles, junto a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. La banda alcanzó una popularidad mundial sin precedentes y transformó la industria musical con canciones que marcaron a distintas generaciones.

Durante su etapa con el grupo, Lennon participó en la composición de grandes éxitos como Help!, All You Need Is Love, Come Together y Strawberry Fields Forever. Su sociedad artística con Paul McCartney se convirtió en una de las más importantes de la historia de la música.

Tras la separación de The Beatles en 1970, Lennon inició una carrera como solista en la que profundizó su compromiso con distintas causas sociales y políticas.

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En 1971 lanzó Imagine, una de sus canciones más reconocidas, que se transformó en un himno internacional a favor de la paz y la convivencia entre las personas.

Junto a su esposa, la artista japonesa Yoko Ono, también participó en distintas manifestaciones contra la guerra de Vietnam y promovió campañas pacifistas que tuvieron una fuerte repercusión internacional.

Entre sus trabajos más destacados como solista se encuentran Instant Karma!, Jealous Guy, Woman y Watching the Wheels, canciones que reflejan distintas etapas de su vida personal y artística.

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El 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado a los 40 años frente al edificio Dakota, en Nueva York, donde vivía junto a Yoko Ono y su hijo Sean.

El músico recibió varios disparos efectuados por Mark David Chapman, un hombre que horas antes le había pedido un autógrafo. Su muerte provocó una enorme conmoción internacional y miles de seguidores se reunieron para rendirle homenaje.

Uno de los principales lugares de recuerdo es Strawberry Fields, un sector del Central Park de Nueva York dedicado a su memoria, que continúa recibiendo visitantes de todo el mundo.

A 86 años de su nacimiento y a casi 46 de su muerte, John Lennon continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la cultura popular.

Sus canciones siguen presentes en películas, documentales, homenajes y nuevas interpretaciones de artistas contemporáneos, mientras que la música de The Beatles mantiene su popularidad entre diferentes generaciones.

Su influencia trascendió los escenarios y convirtió su nombre en un símbolo de creatividad, transformación cultural y búsqueda de la paz. Cada 9 de octubre, su nacimiento vuelve a ser una oportunidad para recordar a uno de los artistas que cambiaron para siempre la historia de la música.